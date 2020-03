100 000 $ pour financer des prestations d’artistes en ligne

Cet engagement financier vise à minimiser à court terme l’impact de la fermeture des lieux de diffusion à l’échelle du pays , peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

Les personnes qui œuvrent dans le milieu des arts, dont un grand nombre sont des travailleurs et travailleuses autonomes, sont durement touchées par les mesures de prévention de la COVID-19 qui les forcent à reporter ou à annuler leurs spectacles et les privent ainsi de sources de revenus importantes.

Ils ont perdu leurs scènes, leurs auditoires et leur gagne-pain, affirme Kevin Chan, directeur mondial et chef de la politique publique à Facebook Canada. Nous croyons que Facebook Canada a le devoir de leur venir en aide durant cette période difficile.

Chez les francophones, la chanteuse acadienne Lisa LeBlanc et la Franco-ontarienne Céleste Lévis ont déjà confirmé qu’elles participent à l’initiative, pour laquelle on a créé le mot-clic #CanadaEnPrestation. La première donnera un concert vendredi à 16 h HAE, et la seconde, samedi à 19 h HAE.

Nous espérons que #CanadaEnPrestation donnera de l’élan au mouvement qui voit de plus en plus d’artistes et d’auditoires réunis en ligne, et que l’initiative aidera les artistes à tenir bon jusqu’à ce qu’ils puissent de nouveau monter sur scène , dit Heather Gibson, productrice générale pour la musique populaire et les variétés au CNA.

Propositions acceptées jusqu'à la fin mars

Le CNA demande aux artistes de lui soumettre des propositions de prestations d’une durée de 45 à 60 minutes à l’adresse canadaenprestation@nac-cna.ca  (Nouvelle fenêtre) , et ce jusqu’au 31 mars. Toutes les disciplines de scène seront considérées : la danse, le théâtre, la musique, etc.

En plus de recevoir du soutien financier, les personnes sélectionnées verront leur prestation diffusée sur la page Facebook du CNA.

Voulant respecter l’esprit des directives de santé publique, le CNA demande aux artistes de veiller à maintenir entre eux une distance de 1,5 m lors de leurs prestations, et de se limiter à un groupe de neuf personnes maximum.