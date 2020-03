L'eau trop chaude aurait tué 2 millions poissons à Terre-Neuve

C’est ce qui ressort du rapport d’un comité indépendant d’experts chargé de déterminer la cause de la mortalité massive de poissons survenue sur la côte sud de Terre-Neuve, en septembre dernier.

Les trois experts rassemblés pour analyser l’accident et l'intervention de la compagnie Mowi et de la province ont conclu que les poissons ne sont pas morts d’une maladie infectieuse.

Selon l’enquête, à la fin de l’été, quand la température de l’océan a dépassé les 18 °C, les saumons se pressaient vers le fond des cages, où la température est la moins élevée. La surpopulation du saumon dans ce petit espace – et le stress que cette claustrophobie a créé – a dramatiquement réduit l’oxygène dans l’eau.

Mais certaines pratiques de la ferme piscicole auraient aussi contribué à la mortalité massive, selon les experts en aquaculture Heather Burke (Université Memorial), Ian Gardner (Université de l’Île-du-Prince-Édouard) et Anthony Farrell (Université de la Colombie-Britannique).

Le réchauffement sans précédent de l’eau a grandement contribué [à la mort des saumons], mais le saumon de l’Atlantique peut supporter des températures entre 15 et 18 °C sans la présence d’autres facteurs , concluent les membres du comité.

Nous avons conclu qu’un facteur important […] était la manutention du poisson lors des traitements contre le pou du poisson pendant cette période de températures élevées.

Le rapport note que de toute évidence, il y a eu une montée remarquable de cas de mortalité dans les deux semaines suivant ces traitements, qui sont censés protéger les poissons contre les parasites, mais qui peuvent stresser les saumons d’élevage, épuisant la quantité d’oxygène dans les cages.

Il ajoute que lorsque les poissons commençaient à mourir, l’eau est devenue de plus en plus hypoxique. Une prolifération algale – une possibilité également évoquée par les experts – aurait aussi exacerbé les conditions environnementales défavorables , indiquent les experts.

Des images satellites montrent la présence possible d'une prolifération algale dans la baie de Fortune, à Terre-Neuve. Photo : Gracieuseté - NASA

Une dizaine de recommandations

Le comité a énuméré une dizaine de recommandations pour l’industrie aquacole et le ministère des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador.

En prévision d'une autre montée importante de la température des eaux, le rapport indique que les compagnies aquacoles devraient renforcer leurs plans de contingence. Elles devraient également s’assurer de divulguer des accidents mortels de manière plus proactive.

Northern Harvest avait été amplement critiqué l'automne dernier pour ne pas avoir assez bien communiqué la sévérité de la situation à sa ferme piscicole avec le public.

Le comité suggère ainsi que les fermes piscicoles améliorent et renforcent leurs filets pour qu’ils soient plus profonds et mieux aérés. Elles devraient aussi constamment surveiller et bien documenter les conditions à l’intérieur des cages, surtout pendant l’été.

La ferme Northern Harvest devrait également examiner ses pratiques concernant la manutention des saumons, souligne le rapport.

Des suggestions pour la province

Le comité soutient que le ministère des Pêches devrait améliorer sa propre capacité de surveillance et réagir aux mortalités massives. La province devrait également embaucher plus de vétérinaires et pourrait considérer la possibilité d’augmenter la quantité d’établissements capables de s’occuper des restes des saumons morts à l’intérieur des cages.

Dans une déclaration, le ministère affirme qu’il a déjà adopté plusieurs des recommandations du comité grâce aux réformes en cours depuis 2017.

Ces mesures comprennent de nouvelles règles concernant la divulgation des évasions et des cas de mortalité. Le ministère réitère que d’ici octobre 2020, toute ferme piscicole à Terre-Neuve-et-Labrador est obligée d'installer des cages plus profondes et des systèmes d’aération plus efficaces.