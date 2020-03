Air Canada suspend des vols intérieurs dans les Maritimes

Les vols suivants n’auront pas lieu du 23 mars au 30 avril :

Bathurst-Montréal

Halifax-Gander

Moncton-Ottawa

Sydney-Toronto

Les vols suivants n’auront pas lieu du 1er au 30 avril :

Halifax-Deer Lake

Fredericton-Toronto

Charlottetown-Toronto

Les vols entre Halifax et les destinations soleil Cayo Coco et Punta Cana sont aussi suspendus à compter de lundi et de mardi respectivement, et ce, jusqu’au 30 avril.

Air Canada n’accorde pas d’entrevues aux médias, mais dans un communiqué publié mercredi l’entreprise explique qu’elle doit réduire ses services pour donner suite aux décisions des gouvernements nationaux, notamment le Canada et les États-Unis, de fermer les frontières et de restreindre le transport aérien commercial en réaction à la crise engendrée par la COVID-19 .

La compagnie aérienne n'est pas la seule à cesser ses activités temporairement dans les Maritimes.

Le transporteur Porter Airlines a annoncé mercredi la suspension de tous ses vols du 20 mars au 1er juin, également pour appuyer les efforts des services de santé publique contre la propagation du coronavirus.

