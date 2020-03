Des magasins de cannabis récréatif s’adaptent et augmentent leurs ventes

Les entreprises qui gèrent des commerces de cannabis récréatif en Saskatchewan ont elles aussi dû s’adapter afin de contrer les risques de propagation du nouveau coronavirus.

Si certaines compagnies ont volontairement choisi de fermer leurs portes, comme Canopy Growth avec ses magasins Tweed, d’autres ont opté pour une réduction des heures d’ouverture et une limitation du nombre de clients à l’intérieur des succursales.

Ces mesures s’avèrent pour l’instant bénéfiques, puisque depuis leur instauration, quelques entreprises et leurs employés constatent que les clients achètent une plus grande quantité de cannabis récréatif lorsqu’ils se présentent en magasin.

Les gens passent plus de temps à la maison, alors ils font des provisions , croit Ross Chubach, qui travaille au magasin Living Skies Cannabis.

[Les clients] en prennent un peu plus pour ne pas avoir à revenir trop souvent , explique pour sa part Geoff Conn, qui dirige le Pot Shack, à Saskatoon.

Des employés du magasin de cannabis récréatif Living Skies Cannabis, à Saskatoon, ont constaté une hausse de la quantité achetée par les consommateurs. Photo : Guy Quenneville

Favoriser les achats en ligne

Afin de respecter les consignes des gouvernements et des autorités sanitaires en Saskatchewan et au Canada à propos de l'éloignement social, Geoff Conn mettra sur pied au cours des prochains jours une nouvelle option de livraison à domicile.

Tout commence par une conscience sociale et une attention particulière [portée à l'éloignement social] , souligne-t-il.

L’initiative est aussi saluée par le directeur des opérations de Decibel Cannabis Company, Adam Coates, qui exploite les magasins Prairie Records en Saskatchewan.

Il encourage les consommateurs à s’approvisionner en ligne, même si ses points de vente de cannabis récréatif sont toujours ouverts et que tous les comptoirs sont nettoyés constamment.

On veut simplement essayer d’éviter et d’empêcher toutes sortes de points de contact [entre les objets et les clients] , assure Adam Coates.

Avec les informations de Morgan Modjeski