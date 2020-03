Des distilleries de Calgary passent du whisky au désinfectant pour les mains

La distillerie Skunkwork, dans le sud-est de la ville, a commencé à distribuer des bouteilles à tous ceux qui viennent en chercher.

Nous en produisons depuis le week-end dernier , dit Faye Warrington, qui remarque aussi que c'est un formidable moyen d'utiliser les alcools qui ne sont pas assez bons pour être vendus sous forme de boisson.

Le responsable de la production à la brasserie Burwood, Jordan Ramey, assure qu'il pourrait fabriquer des milliers de bouteilles, dès qu'il aura reçu l'approbation des autorités fédérales.

Il envisage d'en vendre sur place et d'en donner à ceux qui en auraient besoin. Jordan Ramey veut améliorer l'éthanol sorti de ses alambics avec du gel à l'aloe vera et de de la gomme de xanthane pour protéger les mains des utilisateurs.

Si on donne aux gens de l'éthanol pur et qu'ils se désinfectent les mains tout le temps avec ça, c'est sûr que ça sera efficace, mais ça assèche la peau très rapidement et on aura des gerçures.

Jordan Ramey, responsable de la production à la distillerie Burwood