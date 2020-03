Après le sud, l'isolement pour les voyageurs arrivés mercredi à Mont-Joli

Des intervenants de la Direction de la santé publique les attendaient après l'atterrissage pour les informer des mesures à prendre pour éviter la propagation de la COVID-19, dont un premier cas a été confirmé au Bas-Saint-Laurent.

C'est une intervention préventive qui se fait, je pense, dans une bonne ambiance , a affirmé le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, qui était lui-même sur place.

Les gens qui ont passé une semaine en vacances à Cuba n'ont peut-être pas saisi à quel point le Québec a changé depuis une semaine. Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Les intervenantes de la Direction de la santé publique ont parlé à chacun des voyageurs. Elles leur ont expliqué les mesures d'hygiène à respecter, la nécessité de se placer en isolement pendant deux semaines et la marche à suivre s'ils développent des symptômes.

Les intervenantes de la Direction de la santé publique en attente des voyageurs à l'aéroport de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les vacanciers ont reçu ces recommandations avec calme et ont dit qu'ils allaient les respecter afin d'être certains de ne pas contaminer leur proches.

Si plusieurs estiment que le retour s'est bien passé dans les circonstances, l'évolution de la pandémie de COVID-19 a tout de même inquiété les voyageurs.

Quand on est partis mercredi dernier, tout allait bien et en 48 heures, j'ai eu des messages de mes amis et de mes collègues pour me dire que ça n'allait pas super bien... honnêtement, depuis hier, on avait hâte de rentrer. Jocelyn Pelletier

Ça s'est bien passé pour nous , a expliqué une autre voyageuse, mais ce sont les enfants, qui étaient ici et aux États-Unis qui étaient inquiets. [...] On est contents, on a craint un peu de ne pas pouvoir revenir à Mont-Joli.

Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi la fermeture des frontières canadiennes en raison de la pandémie de COVID-19.

Les aéroports de Vancouver, de Calgary, de Toronto et de Montréal sont désormais les seuls à pouvoir accueillir des vols internationaux. Uniquement les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent maintenant entrer au pays.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux