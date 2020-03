Renouer avec le radiothéâtre le temps d’une soirée

Certains se souviennent d’une époque où les gens se réunissaient au salon pour suivre les histoires de Séraphin et Donalda, en écoutant le radioroman Un homme son péché , diffusé pour la première fois en 1939.

Hector Charland, Albert Duquesne et Estelle Mauffette tiennent respectivement les rôles de Séraphin, Alexis et Donalda dans le radioroman «Un homme et son péché» sur les ondes de Radio-Canada à partir de 1939.

Les nostalgiques pourront retourner dans le temps ce soir, grâce à la diffusion de la pièce Mademoiselle Julie.

La pièce du dramaturge suédois, August Strindberg, devait être présentée au Théâtre du Rideau Vert à Montréal cette semaine, mais les représentations ont été annulées, comme plusieurs autres spectacles.

J’étais un peu déprimé en me disant qu’on a fait ça pour rien , admet le metteur en scène, Serge Denoncourt, déçu de ne pas pouvoir présenter la pièce sur scène.

Il se console en pensant aux auditeurs qui pourront assister à la pièce aux quatre coins du pays, grâce à la radio.

Il y a quelque chose que je trouve plus romantique, c’est comme si on était au temps de la guerre et qu’on donnait du théâtre à la radio aux gens, il y a quelque chose qui me touche dans le radio-théâtre.

Serge Denoncourt, metteur en scène