COVID-19 : ce que vous devez savoir en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui

Pour le moment, aucun cas n'a été déclaré en Abitibi-Témiscamingue. Le Canada compte maintenant 690 cas confirmés et 35 cas probables de coronavirus, alors qu'au Québec, on dénombre 94 cas confirmés, dont une personne décédée et une personne guérie.

Jusqu'à maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a effectué 165 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la crise. À ce jour, aucun cas n'a été confirmé dans la région.

Un exemple d'un test de dépistage du coronavirus au Québec. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les tests de dépistage

Dans une note interne envoyée aux employés, le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a indiqué que cinq cliniques de dépistage dans la région ouvriront d'ici vendredi. Ces cliniques devraient être situées dans chaque MRC de la région.

Au sein du personnel du CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue , 21 employés sont présentement en isolement volontaire puisqu'ils revenaient de voyage après le 12 mars. Aucun dépistage n'a été effectué chez un employé et aucun d'entre autres ne ressent de symptôme du virus.

Des épiceries réduisent leurs heures d'ouverture

Hier, Radio-Canada a appris que les groupes Sobeys (IGA), Loblaw (Provigo et Maxi) et Metroréduiront dès jeudi les heures d'ouverture de leurs succursales au Québec. De plus, certains comptoirs seront fermés, et les aliments seront plutôt offerts sur des tablettes au lieu de servir les clients en personne.

Revenir en Abitibi-Témiscamingue sans respecter la quarantaine

Au cours des derniers jours, quelques cas de gens revenant de voyage et qui continuent de travailler nous ont été rapportés dans la région. Des personnes de la région témoignent deleur inquiétude.

Moins d'offre de transport

À la suite de la chute drastique de ses ventes, le transporteur régional Autobus Maheux réduit de plus d'un tiers son offre.