Les snowbirds québécois prennent le chemin du retour

C'est le cas des Trifluviens Marie-France et Jacques Létourneau, qui ont passé l’hiver à Hallandale Beach en Floride. Mercredi soir, après une vingtaine d’heures de route en deux jours, le couple a traversé la frontière canadienne.

L’invitation de rentrer au pays qu’a lancé le premier ministre du Québec François Legault aux Québécois à l’étranger les a convaincus de quitter la chaleur plus tôt que prévu.

Marie-France et Jacques Létourneau, de Trois-Rivières, ont accordé une entrevue au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec sur leur chemin du retour de la Floride. Photo : Radio-Canada

Nous avons 70 ans, alors pour prendre soin de nous, on a décidé de revenir chez nous , a expliqué Marie-France Létourneau en entrevue depuis sa voiture au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec. Le couple ne voulait pas tomber malades aux États-Unis. Nos assurances nous ont même avisé que nous étions mieux de partir , a ajouté Jacques Létourneau.

Plusieurs Québécois choisissent de rester en Floride

Les deux Trifluviens ont vu bon nombre de voitures immatriculées au Québec ou en Ontario sur les routes américaines en direction nord.

Là où ils logeaient en Floride cependant, la majorité des résidents québécois ne voulaient pas rentrer au bercail. Ceux qui n’ont pas la télévision en français là-bas, je pense qu’ils ne sentent pas la panique , a soulevé Jacques Létourneau. À la télévision américaine, il n’en est pas tellement question et on sent que ce n’est pas si grave que ça.

Au poste frontalier de Cornwall, on leur a remis un formulaire et on les a invités à demeurer chez eux 14 jours à leur arrivée. Ce que Marie-France et Jacques Létourneau comptent faire. C’est certain! On suit les consignes. On prend soin de nous et on prend soin des autres aussi en faisant ça.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Que faire si on est en quarantaine? Photo : Radio-Canada

« On a décidé de plier bagages »

Même son de cloche chez Claude Durand, une résidente de Trois-Rivières actuellement en Floride pour l’hiver et qui a décidé de prendre le chemin du retour cette semaine. Il reste quelques vérifications mécaniques à faire sur notre motorisé; on part vendredi, a-t-elle dit au micro de 360 PM.

Les points de presse du premier ministre Legault et de son équipe l’ont convaincu de plier bagages. Leur communication extrêmement claire, ça nous a fait comprendre l’urgence d’agir et la mesure du risque.