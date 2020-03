De nouvelles embûches sur la route des camionneurs en Atlantique

La sécurité, les limites imposées et les fermetures de services liées au coronavirus inquiètent l’industrie du camionnage en Atlantique, un secteur vital de l'économie.

Depuis quelques années, Jeremie Cormier est propriétaire d'une flotte de cinq camions-remorques. Son travail de gestion l'avait éloigné du volant, mais en raison des mesures de prévention de la contagion au coronavirus, il a dû prendre du service.

Moi, je suis revenu sur un camion parce qu’on a deux chauffeurs en quarantaine. Une petite compagnie de cinq camions, tu essaie d'aider comme tu peux. On est contacté par beaucoup de grosses compagnies. Encore, j'ai reçu un courriel pour aider pour des voyages de Sobeys , explique Jeremie Cormier.

La demande est forte ces jours-ci pour garnir les étalages des magasins vidés par les consommateurs.

La situation sur la route est un peu chaotique, avoue-t-il. Hier, j'avais deux chauffeurs qui s'en venaient de Montréal et ils se demandaient où ils allaient prendre leur douche, où ils allaient manger, où ils allaient pouvoir trouver du café , indique M. Cormier.

Hart Jones, propriétaire de trois camions, connaît les mêmes difficultés. Il souligne que les camionneurs ont besoin des relais routiers pour manger et se laver et que c’est difficile .

Anxiété à la frontière

Le Canada et les États-Unis interdisent temporairement tout passage non essentiel à la frontière. Les nouvelles règles préoccupent les camionneurs qui doivent se rendent aux États-Unis. Les camions transportant des marchandises peuvent franchir la frontière, mais on craint un ralentissement.

Normalement, toutes les trois secondes en moyenne, un camion franchit la frontière.

C’est l’enfer. Mon téléphone n’arrête pas. Soit il y a un problème avec les douanes ou un problème par ici, un problème pas là. C’est vraiment beaucoup d’inquiétude, beaucoup d'anxiété , affirme le directeur général de l’Association du camionnage de l'Atlantique, Jean-Marc Picard.

Les nouvelles règles temporaires à la frontière créent beaucoup de soucis chez les camionneurs, explique Jean-Marc Picard, de l’Association du camionnage de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada

De plus, des camionneurs se sont butés à des portes closes chez Service Nouveau-Brunswick. Il est plus difficile pour eux de renouveler leur permis ou l’immatriculation de leur véhicule, explique Jean-Marc Picard. Cela risque d’entraîner des retards, selon Hart Jones.

Il y a beaucoup de chauffeurs qui commencent à refuser des voyages dans les régions où il y a beaucoup de personnes infectées , ajoute Jeremie Cormier.

L’industrie craint que la pénurie de chauffeurs de camion s'aggrave tandis qu’elle peine déjà à répondre à la demande de transport des marchandises au Canada et aux États-Unis.

Avec les renseignements de Sophie Désautels