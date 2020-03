Les marchés européens ragaillardis par le plan d'aide de la BCE

Si l'effet a été limité sur les marchés asiatiques, les Bourses de Tokyo, Shanghai et Hong Kong ayant toutes trois clôturé en baisse, leurs homologues européennes ont mieux réagi.

Après avoir accusé de lourdes pertes la veille, la Bourse de Paris a rebondi de 2,11 % à l'ouverture, de même que Londres (+0,40 %) et Francfort (+0,74 %), avant de toutes trois accroître leurs gains.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Milan prenait pour sa part 4,53 % et celle de Madrid 2,94 %.

La Banque centrale européenne a sorti la grosse artillerie mercredi avec un plan d'« urgence » de 1200 milliards de dollars en rachats de dette publique et privée pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie de coronavirus.

Il s'ajoute à une première enveloppe de 190 milliards déjà débloquée face à l'épidémie.

Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire , a tweeté la présidente de l'Institut de Francfort Christine Lagarde.

À l'instar des dirigeants de l'Union européenne (UE), Le président français, Emmanuel Macron, a salué ces mesures et appelé les États de l'UE à des interventions budgétaires .

Avant l'ouverture des Bourses européennes, l'effet des annonces de la BCE avait été salvateur sur les cours du pétrole qui, après avoir atteint la veille un plus bas depuis 18 ans, se sont envolés jeudi matin.

L'euro continuait à baisser face au dollar, jeudi matin tandis que les taux d'emprunt en zone euro reculaient également après avoir connu plusieurs séances de tension.

La forte détente des taux en zone euro ce matin après l'annonce du nouveau bazooka de la BCE devrait aider les marchés actions, mais l'enthousiasme reste franchement modéré , a jugé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les largesses des banques centrales, même si elles parviennent à calmer les marchés de taux souverains, sont-elles la solution pour interrompre la chute des actions? s'interroge-t-il.

États et banques centrales à travers le monde rivalisent de plans de relance et d'injections de liquidités ces derniers jours pour tenter de contrer les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur l'économie et de rassurer des marchés qui, en Europe, ont plongé de plus de 30 % depuis le début de l'année.

Plans nord-américains

Aux États-Unis, les négociations se poursuivaient pour un plan de relance qui pourrait atteindre 1300 milliards.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a de son côté annoncé un nouveau plan de 27 milliards de dollars d'aides directes et de 55 milliards de reports d'impôts.

La Banque centrale d'Australie a réduit jeudi son principal taux directeur d'un quart de point, à 0,25 %, soit son plus bas historique, de même que la Banque du Brésil, qui a fait passer le sien de 4,25 % à 3,75 %, nouveau plancher record.

Le virus a déjà tué plus de 8900 personnes tandis que plus de 219 000 cas ont été recensés dans 150 pays et territoires.

En Europe, nouvel épicentre de la pandémie, c'est l'Italie qui paye le plus lourd tribut en approchant le seuil des 3000 morts.

Le Royaume-Uni s'est résolu à son tour mercredi à fermer les écoles, le Portugal a décrété mercredi soir l'état d'urgence.

La chancelière allemande Angela Merkel a estimé que la lutte contre le nouveau coronavirus constitue le plus grand défi qu'ait connu l'Allemagne depuis 1945.

Les indices de part et d'autre de l'Atlantique affichent des baisses encore éloignées de celles observées au plus bas lors de la crise de 2008. Or, les dirigeants mondiaux s'accordent tous pour dire que cette crise est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale , poursuit M. Le Liboux.