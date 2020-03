Le Canada et le coronavirus : ce que vous devez savoir aujourd’hui

Affaires mondiales Canada a confirmé en fin de soirée mercredi qu’au moins 77 Canadiens sont sur le navire de croisière Costa Luminosa.

Le navire, qui compte 1400 passagers à bord, devrait arriver aujourd’hui au port de Marseille, en France. Pour le moment, on ne sait pas si on permettra aux passagers de gagner la terre ferme, notamment en raison des mesures de confinement en vigueur en France.

Le navire a pu accoster à Tenerife, en Espagne, dimanche, afin de permettre à trois personnes d’être hospitalisées, mais le reste des passagers n’a pas pu débarquer aux îles Canaries espagnoles.

Le Costa Luminosa a quitté Fort Lauderdale, aux États-Unis, le 24 février, et devait terminer sa croisière à Venise le 25 mars.

Près de 200 passagers canadiens, qui étaient en croisière sur le Diamond Princess, ont dû passer deux semaines en quarantaine dans le port japonais de Yokohama avant d’être rapatriés au pays, en février. Plusieurs passagers ont contracté la COVID-19 alors qu’ils étaient sur ce navire.

Le navire de croisière Costa Luminosa, qui transporte plus de 1400 personnes dont 77 Canadiens, se dirige vers Marseille. Photo : Reuters / Jean-Paul Pelissier

Les conséquences économiques de la crise de la COVID-19 commencent à être visibles. Les groupes Sobeys (IGA), Loblaw (Provigo et Maxi) et Metro réduisent dès aujourd’hui leurs heures d’ouverture de leurs succursales au Québec. Une mesure qui a pour but de permettre aux travailleurs d’avoir plus de temps pour préparer les magasins et réapprovisionner les tablettes.

De grandes chaînes de magasins, dont La Baie, Simons, IKEA et Reitmans, ont annoncé leur fermeture pour une durée indéterminée.

Enfin, Air Canada et Transat vont suspendre la majorité de leurs vols d’ici la fin d’avril. Dans le cas d’Air Canada, il s’agit de ses vols à l’extérieur du pays.

On recense 727 cas de la COVID-19 au pays. La Colombie-Britannique (231), l’Ontario (214), l’Alberta (119) et le Québec (94) sont les provinces les plus touchées. Le Québec a rapporté hier son premier décès. Au total, 9 personnes sont mortes au Canada.

