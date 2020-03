L'UQO aura la première rectrice de son histoire

Le conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé à la nomination de Mme Laberge, qui entrera en fonction le 30 mars pour un mandat de cinq ans.

Cette dernière s'est jointe à l' UQOUniversité du Québec en Outaouais en 1998 à titre de professeure au département de relations industrielles. De 2007 à 2015, elle a occupé les fonctions de doyenne de la gestion académique, indique le communiqué annonçant sa nomination.

Murielle Laberge est détentrice d'une maîtrise de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais en relations industrielles et ressources humaines et d’un doctorat en relations industrielles de l’Université de Montréal.

D'entrée de jeu, la future rectrice a mentionné que son premier défi sera de poursuivre les mesures d'urgence mises en place par l'établissement d'enseignement en raison de la crise de la COVID-19.

La santé et le bien-être des étudiantes, des étudiants, du personnel et de leurs proches demeurent la priorité. Respect, solidarité, collaboration, bienveillance, flexibilité et créativité sont les valeurs sur lesquelles on devra tabler pour relancer nos activités et je demeure optimiste , a-t-elle écrit dans le communiqué envoyé aux médias mercredi soir.

Mme Laberge a reçu l'an dernier la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour services rendus à la communauté, en raison, notamment, de son implication au sein des conseils d'administration du Collège Héritage et du Centre 24/7.

Elle succède à Denis Harrisson, qui a été recteur de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais de 2015 à 2020.