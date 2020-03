COVID-19 : 22 nouveaux cas en Alberta, portant le total à 119

Vingt-deux nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en Alberta dans les dernières 24 heures, dont treize dans la région de Calgary. Six cas de transmission communautaires ont été confirmés jusqu’à maintenant.

Les services de santé ont découvert que plusieurs cas de coronavirus sont liés à la Pacific Dental Conference, un congrès qui a réuni quelque 14 000 professionnels du milieu dentaire à Vancouver entre le 5 et 7 mars.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, demande à tous les Albertains qui ont assisté à cette conférence de s’isoler.

Le Canadien Pacifique (CP) a également confirmé par courriel que deux de ses employés de Calgary ont attrapé le coronavirus.

« À notre connaissance, les deux cas ne sont pas reliés », a précisé un porte-parole de la compagnie. La direction a averti les employés qui ont côtoyé de près les deux personnes en question et leur a demandé de s’isoler en attendant d’être testés pour savoir s’ils sont infectés.

Précautions supplémentaires

Après avoir suspendu les opérations chirurgicales non urgentes, mardi, la Dre Hinshaw a aussi annoncé la suspension des traitements et services dentaires non urgents.

Il y aura aussi plus de restrictions sur les visites permises dans les hôpitaux. Les enfants et les gens présentant même de faibles symptômes ne pourront plus visiter leurs proches en personne.

Nombre de cas de coronavirus par région sanitaire : Calgary : 83 Edmonton : 27 Centre de l’Alberta : 3 Nord de l’Alberta : 4 Sud de l’Alberta : 2

Six personnes sont hospitalisées. Trois d'entre elles sont aux soins intensifs.

Aucune mort n’a encore été rapportée dans la province, mais le premier ministre, Jason Kenney, croit que ce n’est probablement qu’une question de temps.

En plus d’un investissement de 500 millions de dollars pour soutenir les services de santé, il a annoncé plusieurs mesures d’aide financière aux entreprises et aux particuliers, pour compléter celles annoncées par Ottawa, mercredi.

Six cas de transmission communautaire

La Dre Deena Hinshaw a confirmé qu’il y a eu au moins six cas de transmission communautaire dans la province. Deux d’entre eux sont arrivés à Calgary, trois à Edmonton. Un patient de la zone nord a aussi contracté le virus lors d’une visite à Edmonton.

Elle assure que les autorités surveillent de près la situation. Elles ont testé 14 447 personnes pour la COVID-19 jusqu’à maintenant. « Pour mettre cela en perspective, en ajustant en fonction de la population, c’est un taux de tests 35 fois plus élevé que celui des États-Unis », explique la Dre Deena Hinshaw.

Elle trouve également encourageant de voir que la grande majorité des gens qui ont voyagé à l’étranger s’isolent volontairement, comme le conseille Services de santé Alberta.

« Si vous vous isolez en ce moment, laissez-moi vous dire merci; vous êtes en train de sauver des vies », dit-elle.