Plusieurs commerces réservent une plage horaire aux plus vulnérables à Ottawa

Un nombre croissant d'épiceries et de pharmacies à Ottawa offrent leur première heure de magasinage aux personnes âgées et aux personnes handicapées alors que les gouvernements tentent de ralentir la propagation du COVID-19 et de protéger les plus vulnérables.

Mardi, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré l'état d'urgence sanitaire, obligeant de nombreuses entreprises à fermer. D'autres magasins ont fermé volontairement, mais les supermarchés et les pharmacies restent ouverts.

La chaîne d'épiceries Sobeys a déclaré qu'elle consacrerait la première heure après son ouverture aux clients qui ont besoin d'une attention particulière, comme les personnes âgées.

Farm Boy, qui appartient à Empire, la même société mère que Sobeys, a déclaré qu'il ouvrirait également des magasins une heure plus tôt la plupart des jours pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées, à partir de vendredi.

Le gouvernement a clairement indiqué que les personnes les plus à risque, y compris les personnes âgées, devraient rester à la maison et on encourage leur famille, leurs amis et leurs voisins à les aider en ces temps difficiles et nous les soutenons fortement , a écrit la société dans un communiqué envoyé à la CBC.

Mais pour ceux qui doivent sortir pour des fournitures essentielles, nous voulons faciliter les achats un peu , précise-t-elle.

Les magasins Farm Boy ouvriront à 7 h du lundi au samedi et à 8 h le dimanche.

Les Compagnies Loblaw ont déclaré que bon nombre de leurs quelque 2500 épiceries et magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix à travers le pays consacrent également leur première heure d’ouverture aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ou ouvrent plus tôt pour eux.

Les clients sont priés de contacter chaque succursale individuellement pour obtenir des informations spécifiques.

Le service sera offert du lundi au samedi de 7 h à 8 h dans les magasins Loblaw, tandis que ça se fera de 6 h à 7 h les mardi et vendredi dans les magasins Real Canadian Superstore.

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) a pour sa part déclaré qu'elle offrirait également des rabais aux personnes âgées au cours de cette première heure, en plus des jeudis toute la journée.

Rexall Pharmacy Group réservera lui aussi sa première heure d'ouverture aux clients de plus de 55 ans et aux personnes qui vivent avec un handicap, à partir de mercredi.

La santé et la sécurité de nos clients et patients demeurent une priorité pour nous et ces valeurs sont conformes à notre objectif de prendre soin de la santé des Canadiens , a écrit Andrew Forgione de McKesson Canada, la société mère de Rexall, dans un courriel.

M. Forgione rappelle que la livraison d'ordonnances est possible via le site web de l’entreprise. Il est à noter Rexall possède 16 magasins répartis à Ottawa et à Gatineau.

Ross Your Independent Grocer à Barrhaven ouvre ses portes principalement aux acheteurs âgés de plus de 65 ans ou qui ont des problèmes de mobilité ou des systèmes immunitaires compromis, de 7 h à 8 h jusqu'à nouvel ordre, a écrit la société dans un courriel à CBC Ottawa.

Le magasin n'offre pas de livraison à domicile, mais les clients peuvent commander en ligne et un employé viendra porter leurs courses à leur voiture.