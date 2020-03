Le plan d’intervention économique fédéral reçu de manière positive en Saskatchewan

Pour ce plan, le gouvernement fédéral évoque un chiffre total de 82 milliards de dollars de soutien. En outre, le plan se décompose de 27 milliards pour les citoyens et les entreprises, et de plus de 55 milliards en « congés fiscaux » pour répondre aux besoins de liquidités des familles et des entreprises.

Cette initiative a été accueillie avec joie par plusieurs travailleurs de la province. C’est par exemple le cas de Nadia Ben Boubaker, propriétaire d’une garderie depuis 2011 à Saskatoon. Cette saskatchewannaise d’origine française garde normalement huit enfants à la maison.

Des sentiments mitigés mais positifs

Mais à cause des mesures de prévention mises en place par le gouvernement provincial et la récente déclaration de l’état d’urgence sanitaire, Nadia a dû fermer les portes de sa garderie aujourd'hui. Une décision difficile mais « faite pour anticiper la fermeture des écoles vendredi en Saskatchewan » selon elle.

Cette situation produira un manque à gagner inévitable pour Nadia Ben Boubaker et l’a poussée à regarder avec attention les annonces de Justin Trudeau ce matin. Elle pense d’ailleurs que ce plan d’aide économique « est une très bonne initiative qui donne un peu d’espoir à la population ».

Toutefois, des zones d’ombre existent encore, selon elle, concernant les travailleurs autonomes. « On parle de petites entreprises comme la mienne mais là maintenant on n’a pas d’idées sur les propriétaires. Et on parle des travailleurs autonomes, mais à quel niveau exactement ? », questionne-t-elle.

Pour autant, Nadia tempère. « Je ne veux pas trop m’angoisser là-dessus non plus car l’annonce a été faite ce matin. Il ne faut pas trop se lancer dans les spéculations » affirme-t-elle, en ajoutant vouloir attendre un petit peu pour voir les mesures exactes du gouvernement.

En tant que travailleuse autonome sans employés, Nadia devrait pouvoir bénéficier de l'allocation de soins d'urgences à hauteur maximale de 900 dollars versée toutes les deux semaines, pendant 15 semaines. Le questionnement se pose toutefois. « Les échéances, c’est autre chose. Ça fait partie un peu de mon angoisse car comme tout le monde j’ai l’hypothèque, l’électricité, une famille… Donc tout ça il faut que je puisse faire un budget en conséquence », conclut-elle.

Du côté de Regina, la réaction est toute aussi mesurée, mais positive. Baptiste Labrie-Boulay, un étudiant de 19 ans et travailleur à temps partiel au restaurant Earls (qui a envoyé la quasi totalité de ses effectifs au chômage forcé), se retrouve lui aussi sans travail.

Sans congés de maladie payés, il pourra lui aussi profiter de cette allocation de soins d'urgence proposée par Ottawa. Il se dit tout autant satisfait de l'initiative du gouvernement Trudeau qui pourra lui faire gagner un peu d'argent malgré l'arrêt temporaire de son travail. « C'est bien d'avoir cette protection car il me faudrait une façon de continuer à avoir de l'argent. Comme ça je pourrai payer mes études. Et pour l'instant c'est impossible. », explique-t-il.

Une mesure saluée par Scott Moe

Le plan d’aide économique a aussi fait réagir au sommet de la province. En point de presse cet après-midi, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a souligné « une annonce très positive de la part du fédéral avec des milliards de dollars investis d’une manière très utile ».

« Ils ont supprimé le temps d’attente pour le régime d’assurance-emploi, ils ont réglé le problème de ceux qui ne peuvent s’inscrire pour ce régime, ils ont injecté des fonds pour ceux qui restent à la maison et qui s’occupent des malades, pour les parents qui s’occupent des enfants à leur domicile… Je trouve que la grandeur de ce plan est appropriée pour l’instant » a-t-il avancé.

Scott Moe a enfin expliqué que son gouvernement est en train d’analyser les « opportunités pour faire concorder des mesures provinciales en soutien si cela est nécessaire ».