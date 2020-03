Des fraudeurs profitent des craintes liées à la COVID-19

Mercredi, les autorités torontoises ont prévenu la population lors d’une conférence de presse tenue dans la Ville Reine.

J’ai entendu parler hier de situations où des gens feraient du porte-à-porte et tenteraient de se faire passer pour des représentants de la santé publique de Toronto ou d’autres agences , a déclaré le chef du service des incendies qui est aussi responsable de la gestion des urgences pendant la pandémie.

Il n’existe tout simplement pas de test à effectuer soi-même, a spécifié M. Pegg, qui a tenu à assurer qu’aucun service municipal ne fait de porte-à-porte, encore moins pour vendre des trousses de test.

De fait, seuls les hôpitaux sont habilités à effectuer le test de dépistage du coronavirus.

Matthew Pegg n’a pas été en mesure de chiffrer combien de fraudes ont été repérées par les autorités de Toronto et a appelé toute personne qui pense avoir été visée par une fraude à le signaler à la police en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

La Ville a publié une page sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour apporter des réponses à un ensemble de questions que pourrait se poser le public à propos de la COVID-19.

Le Centre antifraude du Canada (CAC) a listé ces derniers jours diverses méthodes utilisées par les fraudeurs qui cherchent à tirer profit de la pandémie.

Certains communiquent notamment en se faisant passer pour des organismes gouvernementaux ou caritatifs pour tenter d’obtenir des renseignements bancaires personnels.

Les Canadiens doivent rester vigilants et ne pas réagir ou paniquer s'ils reçoivent des messages texte, des appels téléphoniques ou des courriels non sollicités qui sont menaçants ou qui créent de la peur et de l'anxiété.

Jeffrey Thomson, analyste en chef du renseignement à la GRC