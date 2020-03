L’angoisse des commerçants et des travailleurs face à la pandémie

De nombreux commerces et travailleurs manitobains subissent déjà les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19, et ils accueillent avec soulagement l’annonce d’aide financière d’Ottawa.

« Mes quarts de travail sont annulés depuis la semaine dernière. Il n’y a aucun argent qui rentre », dit Roxanne Byman, l’une des employées du casino Club Regent qui a perdu son poste en raison de la propagation du coronavirus. Par mesure préventive, la province a fermé les six casinos du Manitoba.

Mme Byman est préoccupée car elle doit honorer son hypothèque, son compte d'électricité et subvenir à d'autres besoins essentiels. Si ça continue pendant longtemps, je me demande comment je vais tenir, si je vais avoir besoin d’une ligne de crédit ou quelque chose comme ça pour tenir le coup , dit-elle.

Les entreprises souffrent aussi de la crise, indique Yvonnick Le Lorec, le copropriétaire de la crêperie Ker Breizh à Saint-Boniface : On a beaucoup d’annulations [...] on avait six ou sept événements à venir qui sont annulés. Pour nous, ces événements-là, ce sont de grosses rentrées d’argent, en plus on vient d’investir dans du matériel .

Yvonnick Le Lorec, au centre, dans une image d'archive. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Pour alléger le fardeau des Canadiens, Ottawa a présenté mercredi un plan d'aide de 82 milliards de dollars destiné aux particuliers et aux entreprises.

La mesure est bien accueillie par Roxanne Byman. « C’est leur responsabilité de nous aider, de rendre la transition aussi facile que possible. J’espère qu’on ne devra pas trop attendre, ajoute-t-elle. C’est tout nouveau, nous n’avons jamais connu quelque chose comme ça de nos vies. C’est difficile pour tout le monde ».

Le directeur général d'Entreprises Riel, Normand Gousseau, accueille lui aussi favorablement l’aide fédérale. C'est clair que toute cette aide-là va contribuer à ralentir l'effet néfaste que la COVID-19 peut avoir sur les petites et moyennes entreprises , dit-il.

Avec les informations de Chantallya Louis