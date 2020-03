Appelé à commenter le plan de dépenses du gouvernement , le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, a été catégorique. Selon lui, le gouvernement de Scott Moe « perd son temps » et il devrait se concentrer sur la pandémie de la COVID-19.

Sérieusement, ce n’est pas ce sur quoi nous devrions nous concentrer aujourd’hui. Nous devrions plutôt nous concentrer sur une véritable réponse à la COVID-19.

À lire aussi : La Saskatchewan dénombre désormais 16 cas et déclare l'état d'urgence

Il exige que la province soit franche avec la population au lieu de présenter une moitié de budget qu’il qualifie d’« obsolète ».

La meilleure façon de s’assurer que la population reste calme est de leur dire la vérité. Les gens doivent savoir exactement ce qui se passe en Saskatchewan , dit le médecin de formation.

« Ce n’est même pas un budget partiel », plaide un analyste

Les propos de Ryan Meili ont trouvé écho auprès de Stephen Kenny, expert en politique provinciale et professeur émérite à l'Université de Regina.

À mon avis, ce n’est pas un budget, ce n’est même pas un budget partiel. C’est un document incomplet et fragmentaire. Stephen Kenny, expert en politique provinciale

Pour lui, que le gouvernement ait choisi de présenter un tel plan de dépenses au lieu de simplement repousser le dépôt du budget relève du « mystère » : La semaine dernière, le gouvernement voulait déposer le budget et semblait vouloir déclencher les élections. Jeudi, il a décidé de ne pas déclencher les élections, et ce n’est que mardi que le gouvernement a choisi de procéder à moitié avec ce plan de dépenses.

Tout cela donne l’impression à l’analyste politique que le gouvernement est « dépassé par les événements ».

C’est un gouvernement qui semble prioriser les intérêts du Parti saskatchewanais plutôt que ceux de l’intérêt public. Stephen Kenny, expert en politique provinciale

Ce matin, la ministre des Finances Donna Harpauer disait qu’elle n’entendait pas augmenter les taxes, et ce malgré le potentiel déficit budgétaire. À cela, Stephen Kenny croit qu’il est « trop tôt » pour prévoir une telle chose.

Stephen Kenny, observateur de la scène politique en Saskatchewan et ancien professeur d'histoire à l'Université de Regina Photo : Radio-Canada

Denis Simard veut focaliser sur la santé des gens

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, affirme qu’il préfèrerait nettement que le coronavirus retienne l’attention, surtout avec les cas qui ont doublé mercredi dans la province.

Nous faisons face à une situation imprévisible pour la province, mais aussi pour le citoyen qui la vit. Il va falloir faire moins de politique aujourd’hui , estime-t-il.

Du même souffle, il se réjouit de « certains éléments », notamment que la direction des affaires francophone ait reçu une légère augmentation, qui va permettre d’augmenter les salaires des employés.

En revanche, « nous sommes toujours en attente » de voir ce qui va se passer avec les infrastructures scolaires francophones. Pour l’instant, il semble indiquer que nous n’aurons rien, mais je préfère attendre d’avoir toutes les réponses, d’avoir tous les faits, avant de crier trop fort.

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard (archives). Photo : Radio-Canada

Dans un autre ordre d’idée, Denis Simard dit être « en pourparlers sur une variété de dossiers par rapport à l’immigration » et que le nouveau Service d’Accueil et d’Inclusion francophone de la Saskatchewan « doit créer une nouvelle relation avec la province ». Étant donné que l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise et la province sont toujours au stade des discussions, le président de l’organisme communautaire préfère ne pas commenter davantage.

Il invite cependant les Fransaskois à prendre soin d’eux et à s'appuyer les uns les autres dans ces moments difficiles.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert et de CBC