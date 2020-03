Air Canada va suspendre la majorité de ses vols transfrontaliers et internationaux

Le transporteur a annoncé ces mesures à la suite des décisions du Canada et des États-Unis de fermer les frontières et de restreindre le transport aérien commercial pour contrer la pandémie de COVID-19.

La compagnie compte faire passer son réseau international de 101 à six aéroports.

Afin de faciliter le rapatriement continu des citoyens dans leur pays de résidence, ce qui comprend le retour des Canadiens au Canada, et de soutenir le transport essentiel des biens et marchandises nécessaires durant la crise, Air Canada entend poursuivre l'exploitation d'un nombre limité de "ponts aériens" internationaux entre une ou plusieurs de ses plaques tournantes canadiennes et Londres, Paris, Francfort, Delhi, Tokyo ainsi que Hong Kong du 1er avril jusqu'au moins le 30 avril.

Du côté des États-Unis, Air Canada ne comptera plus que sur 13 aéroports, soit New York (LGA et EWR), Boston, Washington (IAD et DCA), Chicago, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Orlando et Fort Lauderdale.

À l’intérieur du Canada, ce sont 40 aéroports qui seront accessibles via la compagnie aérienne qui compte maintenir la desserte de l’ensemble des provinces et territoires .