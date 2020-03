Sept mises à pied au magazine Voir

Le groupe Mishmash, propriétaire des magazines L’actualité et Voir, a annoncé mercredi sept mises à pied « en réaction à la crise du coronavirus ».

Mishmash Média, propriétaire de L'actualité, Voir et Tour du Québec, travaille activement à réorganiser ses activités pour que ses titres puissent jouer le rôle le plus utile possible auprès de la population , est-il précisé dans une publication sur la page Facebook de Voir.

Mishmash fait référence dans sa publication aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le milieu culturel et à l'annulation de plusieurs événements normalement couverts par le magazine Voir. Ces perturbations ont notamment provoqué le report d'un plan de relance du magazine initialement prévu pour avril 2020.

La crise qui a frappé le milieu culturel ainsi que l’effondrement des revenus publicitaires dans ce secteur nous ont forcés à reporter cette relance à une date indéterminée. C’est à regret que nous avons dû mettre à pied sept employés.

Le groupe a également annoncé la gratuité des articles publiés par L'actualité concernant le nouveau coronavirus.