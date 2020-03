Des masques en tissu fabriqués à Saint-Félicien

La production a commencé mercredi. Depuis que l’entreprise en a fait l'annonce, commerçants, livreurs, citoyens, épiciers et travailleurs de la santé s'arrachent le produit, selon la directrice générale de Polaire +.

On est rendu à 1200 commandes en moins de 24 heures. On est dépassé un petit peu par la situation, mais on est en train de tout mettre en branle pour trouver un nouveau système de commande qui va être en ligne. On demande aux gens de ne pas se rendre sur place, à la manufacture, parce qu'on veut protéger aussi nos employés , indique Cindy Dufour.

Les couturières fabriquent des masques au lieu des vêtements d'hiver habituels. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L'entreprise s'est inspirée de différents sites Internet pour produire ses masques en polyester qui sont lavables.

On ne peut pas faire approuver en ce moment nos masques. C'est impossible, ça prend des mois. Par contre, il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont obligés de travailler dans les épiceries, dans les pharmacies. C'est gens-là veulent être protégés et c'est à eux qu'on pense. Cindy Dufour, directrice générale, Polaire +

Ne pas perdre de vue les mesures d’hygiène

Selon le professeur de marketing à l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi Damien Hallegate, les gens doivent rester vigilants sur le faux sentiment de sécurité que les produits de consommation peuvent apporter.

Une fois qu'on a acheté le produit et qu'on l'a mis sur nous, on risque de faire moins attention à d'autres choses qui peuvent être aussi sinon plus importantes, soit se laver les mains très souvent et éviter de toucher autant que possible des choses. C'est un peu comme quand on achète un véhicule à quatre roues motrices, on a tendance à avoir plus d'accidents parce qu'on se sent en sécurité donc on prend plus de risques , illustre-t-il.

La fabrication de masques permet aux employés de Polaire + de continuer de travailler. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La directrice générale de Polaire + ne prétend pas que ses masques ont la capacité de remplacer les mesures d’hygiène, bien au contraire.

On le dit à chacun des clients en ce moment. Ce n'est pas un remplacement à la quarantaine et ce n'est pas quelque chose qui peut faire en sorte que vous soyez en sécurité à 100 %. Cindy Dufour, directrice générale, Polaire +

Avec l'annulation des commandes en contexte de crise, c'est aussi pour sauver les 25 emplois que l'entreprise a choisi de changer temporairement de créneau.

Polaire + ne sait pas combien de masques elle pourra produire, mais elle promet de tout mettre en oeuvre pour répondre à la demande.

D’après le reportage de Mélissa Paradis