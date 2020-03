COVID-19 : l'essentiel des nouvelles du jour au Manitoba

Le gouvernement du Manitoba indique mercredi que :

Le nombre total de cas de COVID-19 présumés et confirmés au Manitoba se situe maintenant à 17. Aucun n’a nécessité une hospitalisation.

Six des sept cas annoncés mardi soir sont liés à des voyages, le 7e est encore sous enquête.

Deux nouveaux cas ont été annoncés mercredi, eux aussi liés à des voyages.

Environ 2900 personnes ont passé un test de COVID-19 jusqu’à présent, dont 430 rien que mardi.

Un nouveau centre de dépistage a ouvert à Brandon mercredi. Situé dans le Centre régional de la santé, il est ouvert de 8 h à 16 h, sept jours sur sept. Un autre a ouvert à Selkirk.

Autres informations provinciales

La province suspend les mammographies à Cancer Care Manitoba au cours des deux prochaines semaines.

Dans le cas d’un scénario optimiste, les cas de COVID-19 continueront à être liés à des retours de voyage, explique la directrice de la section des maladies infectieuses du service de médecine interne de l’Université du Manitoba et de l’Office régional de santé de Winnipeg, Kelly Macdonald.

Elle dit que la province doit continuer d’ouvrir des centres en région pour tester et traiter les personnes infectées.

De leur côté, les Premières Nations du nord du Manitoba (MKO) craignent les conséquences de la propagation de la maladie si la COVID-19 était présente dans leurs communautés. Elles s’organisent pour protéger leurs 26 communautés isolées en ajoutant des mesures d'éloignement social supplémentaires à celles de la province : éviter tout contact non nécessaire avec des personnes venues de l’extérieur, éviter les rassemblements de plus de 30 personnes, fermer les écoles et garderies, annuler tous les événements.

Les employés des casinos fermés ne seront plus payés après le 31 mars, selon le syndicat qui représente environ 260 employés de casinos à Winnipeg. Ses membres ont été avisés qu’ils seront seulement payés jusqu’à la fin du mois.

Du côté de Winnipeg

La Ville de Winnipeg continue d’offrir des services essentiels mais cesse ou interrompt d’autres activités :

les inspections en personne du Service de l’évaluation et des taxes et le Service d’exécution des règlements municipaux;

les cérémonies de mariage à l’hôtel de ville;

les inspections, enlèvements et remplacements des compteurs d’eau ainsi que les relevés faits sur le terrain par le personnel;

Plus d’informations sur ces mesures ici.

En éducation

Le gouvernement retarde d’un an les réformes contenues dans son rapport sur l’éducation de la maternelle à la 12e année, en raison de la pandémie. Le ministre de l’Éducation, Kelvin Goertzen, remet à plus tard la publication rapport qui était prévue pour la fin mars.

Commerces et organismes

La Dictée Gabrielle-Roy, qui devait avoir lieu le 19 mars, est annulée, ont indiqué ses organisateurs, la Maison Gabrielle-Roy, l’Alliance Française du Manitoba et la Bibliothèque Gabrielle-Roy de la ville de Québec.

L'Association manitobaine des restaurateurs et des services de nourriture invite fortement le public à avoir recours aux services de livraison et de vente à emporter des restaurants, au moment où plusieurs ferment temporairement leurs portes au public. Près de 60 % des restaurateurs ont choisi de fermer leurs portes afin d’éviter les rassemblements dans leurs salles à manger.

La fermeture de la frontière canado-américaine annoncée mercredi suscite des inquiétudes chez certains et du soulagement chez d’autres au Manitoba.

Renseignements utiles sur le coronavirus

Le service téléphonique Info Santé est maintenant doté de lignes spécifiques pour les appels concernant le coronavirus. Photo : Radio-Canada

L’outil de dépistage en ligne  (Nouvelle fenêtre)  est un formulaire (disponible en anglais seulement) à remplir pour savoir si vous devez être testé, vous isolez, etc.

Pour en savoir plus sur ce qu’il faut faire face au coronavirus, cliquez ici.

Les centres de dépistage qui administrent des tests sont situés ici :