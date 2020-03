L’arrêt temporaire des vols de Porter entraîne des mises à pied à Thunder Bay et Sudbury

Porter Airlines suspend tous ses vols commerciaux à partir de vendredi, et ce jusqu'au 1er juin, ce qui entraînera des licenciements temporaires dans toute l’entreprise, dont à Thunder Bay et Sudbury.

La compagnie aérienne basée à Toronto a annoncé cette mesure mercredi, afin, selon elle, d'appuyer les efforts de confinement de COVID-19.

La rapidité de l'évolution de la COVID-19 est stupéfiante. Elle a un impact sans précédent partout dans le monde sur les entreprises, les économies et les personnes. Porter soutient les efforts des autorités canadiennes, américaines et mondiales dans leurs réponses , a déclaré le PDG de l'entreprise, Michael Deluce, dans un communiqué.

En 2018, la compagnie aérienne a établi une base d’équipage dans la ville de Thunder Bay avec près de 30 pilotes et agents de bord.

Le porte-parole de la compagnie aérienne, Brad Cicero, a indiqué dans un courriel que l’entreprise compte aussi une petite équipe d’entretien à Sudbury.

Dans le Nord de l’Ontario, Porter dessert aussi Timmins, mais n’y emploie personne directement.

M. Cicero a déclaré que le nombre exact de mises à pied n'est pas encore déterminé, mais que la majorité des employés dans le Nord seront touchés.

Il a déclaré que les licenciements commenceront vendredi et que les salariés seront progressivement rappelés à leurs fonctions au fur et à mesure que la compagnie aérienne redémarrera et que les horaires de vol retrouveront leur rythme d’avant la crise.

Les dirigeants de la compagnie aérienne ont indiqué être prêts à contribuer aux efforts de relance en exploitant des vols pour soutenir les déplacements des fonctionnaires, les exigences de santé publique et les efforts de relance économique.

Nous faisons tout notre possible pour soutenir notre équipe pendant cette période et nous avons l’intention d’accueillir à nouveau tous les membres de notre équipe à Porter, alors que les opérations reprendront. Brad Cicero, porte-parole de Porter