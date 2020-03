COVID-19 : une nouvelle réalité avec les aînés pour les proches aidants

Ils veulent protéger leurs proches et ils respectent les consignes, mais c'est difficile pour eux de ne pas pouvoir prodiguer les soins à l'être cher , explique Sonia Demers, agente de communication et de développement chez l'APPUI Estrie pour les proches aidants d'aînés.

Pour la personne qui habite avec l'aidé, il est plus facile de vivre cette situation puisqu'ils sont sous le même toit. Toutefois, pour la personne qui doit se rendre au centre d'hébergement, c'est plus complexe si on tient compte des mesures restrictives imposées par le gouvernement au cours des derniers jours pour protéger les personnes âgées, soutient Mme Demers.

Dans le cas où l'aidant ne peut plus se rendre auprès de la personne qu'il aime, une des solutions peut être de reprendre le bon vieux téléphone et appeler la personne. Parler à son proche peut avoir un effet aussi rassurant que d'être à ses côtés. On peut aussi parler avec cette personne sur la galerie si on se rend chez elle. Sonia Demers, agente de communication et de développe chez l'Appui Estrie pour les proches aidants d'aînés.