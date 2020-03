Faire rimer hygiène, distanciation et service à la clientèle à l’heure de la pandémie

Alors que de nombreux commerces ont dû fermer en raison de la pandémie, ceux qui restent ouverts — qu’ils soient essentiels ou non — doivent redoubler de créativité pour rester opérationnels tout en protégeant la santé de leurs clients et de leur personnel.

Depuis quelques jours, les clients qui se rendent à l’épicerie Nu Grocery doivent se conformer à un rituel au moment de passer à la caisse qui, dans un passé pas si lointain, aurait paru invraisemblable.

C’est comme un petit ballet , souligne Valérie Leloup, copropriétaire de l’épicerie zéro déchet de la rue Wellington Ouest, à Ottawa. Nous, on se recule, le client approche, met ses affaires sur le comptoir et ensuite il recule derrière la ligne, nous avance, on passe tous ses achats en caisse , et ainsi de suite pour toute la transaction.

Cette mesure de distanciation sociale peu orthodoxe, de même qu’un renforcement des protocoles de nettoyage dans le magasin, font maintenant partie de la réalité quotidienne.

On est forcément plus exposés […] d’où l’importance de la distanciation sociale. Valérie Leloup, copropriétaire de l’épicerie Nu Grocery

Les clients le prennent très, très bien , constate également l'entrepreneure. Nos clients nous remercient d'être ouverts, d’ailleurs.

C’est très important qu'on reste ouverts. C’est un service essentiel et les gens ont besoin de se nourrir et pas tout le monde a les moyens, surtout dans ce quartier, de faire des provisions pour un mois , note aussi Mme Leloup.

Pour les quelques restaurateurs qui ont décidé de braver la tempête, le resserrement des mesures sanitaires se fait parfois relativement bien.

On est déjà dans l’alimentation, donc il y a déjà beaucoup de consignes d’hygiène de base très importantes. Nous, on renforce les mesures d'hygiène de base et parfois on va au-delà de la consigne , indique Anne Chabot, copropriétaire de la pâtisserie Fidélice, à Gatineau.

Enjeu de santé publique et de santé mentale pour les commerçants

Il y a de l’anxiété, beaucoup d’incertitude et beaucoup d’actions à prendre rapidement , remarque cependant Mme Chabot. Comment on peut faire pour tout naviguer à travers tout ça tout en restant sécuritaire?

Implanter des mesures d’hygiène de plus en période de pandémie va de soi, mais gérer cette nouvelle réalité en plus des tribulations quotidiennes d’une petite entreprise est un fardeau difficile à porter.

Moi, ce qui me pèse le plus, ce n’est pas le risque d’attraper la maladie, mais c’est la pression mentale, la santé mentale de mes employés , indique Mme Leloup.

À cette situation délicate s’ajoute également le spectre des mises à pied et de la fermeture, une réalité qui n’a pas épargné certains grands détaillants comme la Baie d’Hudson, Simons, Chapters et Ikea.

On vit beaucoup de situations et d’imprévus. Il y a un taux d’absentéisme plus élevé qu'à l’habitude , observe Mme Chabot. On ne sait pas si on est ouvert demain ou après-demain.

Avec les informations de Boris Proulx