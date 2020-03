COVID-19 : Rimouski-Neigette lance une campagne de sociofinancement

En raison des dispositions prises pour éviter la propagation de la COVID-19, les surplus des épiceries sont à la baisse et les épiciers offrent moins de denrées qu'à l'habitude à Moisson Rimouski-Neigette depuis quelques jours.

Ces dons des épiciers représentent habituellement 52 % du total des denrées reçues par l'organisme.

Selon Moisson Rimouski-Neigette, les demandes d'aide alimentaire sont, au contraire, à la hausse.

Une campagne de sociofinancement sera donc lancée jeudi pour amasser des fonds pour répondre à une partie de ces besoins à court terme.

L'organisme aide normalement environ 500 familles. En raison de la situation actuelle, le directeur général de Moisson Rimouski-Neigette, Djanick Michaud, estime que ce nombre pourrait atteindre 650 dans les prochaines semaines.

M. Michaud ajoute que l'organisme organise habituellement trois après-midi de dépannage par semaine et que chacune de ces plages horaire permet une soixantaine de dépannages.

Cette semaine, on a dû ajouter un 4e après-midi, c'est-à-dire jeudi après-midi. [...] Et cet après-midi, au lieu d'environ 60 dépannages, on en a fait 80.

Djanick Michaud, directeur général de Moisson Rimouski-Neigette