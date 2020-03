Un couple de Saint-Nazaire coincé au Guatemala

Sébastien Harvey et Elsa Lafrance y étaient pour quatre semaines et devaient revenir ce vendredi. Dès la semaine dernière, ils ont tenté de trouver des billets pour rentrer plus tôt, mais ça a été impossible, même si ce sont des touristes d'expérience.

Ici, sans préavis il a y deux jours, ils ont fermé le seul aéroport international. Il n'y a plus de transport en commun, les taxis on ne peut pas être plus que deux, puis il y a des routes barrées, les commerces sont fermés, il y a des hôtels qui sont fermés. Ils prennent vraiment des mesures plus drastiques encore qu'au Québec de ce que j'ai entendu. Sébastien Harvey,

Le couple a contacté l'ambassade canadienne au Guatemala, mais la démarche n'a rien donné. Pour l'instant, ils tentent de traverser la frontière donnant accès au Mexique, d'où les vols décollent toujours. Pour l'instant, ils se trouvent toujours à Antigua dans le sud du pays. D'autres gouvernements sont plus actifs que le Canada.

Il y a déjà la Hollande qui, ce midi, a un bus qui part pour traverser à la frontière avec tous les Hollandais à bord. Le bus est plein, c'est certain. On a aussi entendu dire que l'Angleterre est en train d'organiser des transports jeudi et vendredi pour la frontière aussi, question de sortir ses ressortissants. Sinon, quelque chose se brasse un peu pour les gens du Canada, mais c'est très difficile d'avoir une bonne réponse. Sébastien Harvey, de Saint-Nazaire

Présentement, il y a huit cas confirmés de COVID-19 au Guatemala. La seule personne décédée est un Guatémaltèque âgé de 85 ans qui revenait d'Espagne.