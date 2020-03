COVID-19 : les travailleurs autonomes soulagés par les mesures d'aide financières

Plusieurs travailleurs autonomes ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie, mais n’ayant pas droit à l’assurance-emploi, n'avaient jusqu'à maintenant eu droit à aucune forme d'aide, et ce même s'ils ne touchaient plus aucun revenu.

Le plan d’aide de 82 milliards de dollars annoncé par le gouvernement fédéral mercredi matin comprend la mise en place de l'allocation de soutien d’urgence, une mesure qui vient combler ce vide.

Cette allocation, dotée d’une enveloppe de cinq milliards $, sera versée par l’intermédiaire de l’Agence du revenu du Canada durant 14 semaines en soutien aux travailleurs qui perdent leur emploi ou qui doivent réduire leurs heures de travail et qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a indiqué que d'autres détails seront fournis ultérieurement sur les sommes versées, mais que ce programme sera similaire à l’assurance-emploi.

Anne Babin est rassurée de savoir qu'Ottawa lui viendra en aide, même si les modalités de versement de l'allocation de soutien d'urgence n'ont pas encore été dévoilées. Photo : Massothérapie Anne Babin

Anne Babin, une massothérapeute de Carleton-sur-Mer, qui a fermé sa clinique mardi pour une durée indéterminée tel que recommandé par la Fédération québécoise des massothérapeutes, est rassurée, même s'il reste plusieurs zones grises .

Je suis vraiment contente. Je n’étais pas éligible à l’assurance-emploi ni à aucune aide du provincial. En cessant mes activités, je me retrouvais vraiment sans aucun revenu. Anne Babin, massothérapeute

Comme il n'y a pas de montant fixe précisé pour les prestations, ça reste nébuleux pour nous autres encore, admet Mme Babin. Est-ce que ça va aller selon notre chiffre d'affaires, ou avec un montant fixe pour tout le monde ? Donc, rassurée, mais l'inquiétude reste encore.

Un sursis de paiement apprécié

De son côté, Jean-René Martin, un travailleur autonome de Nouvelle, a vu tous ses contrats de technicien de scène annulés en raison de la pandémie.

Je n’ai pas chiffré les pertes, mais c’est littéralement tous mes revenus qui s’envolent à cette période-ci de l’année , affirme Jean-René Martin.

Jean-René Martin est travailleur autonome. L'été, il est aubergiste dans sa propre maison et, le reste de l'année, il est technicien de scène en éclairage et sonorisation. Photo : Qianli Zhang

Il apprécie beaucoup la flexibilité des institutions financières qui offrent maintenant des sursis de paiement à leurs clients touchés financièrement par la COVID-19.

Déjà, du côté de mon institution bancaire pour mon hypothèque, on a différé deux paiements d'hypothèque, avec la possibilité de réévaluer la situation et d’étirer jusqu’à six mois, explique M. Martin. Du côté de la carte de crédit, les gens de Visa ont accepté de suspendre le paiement minimum dû pour une période de six mois.

Les institutions financières invitent leurs clients en difficulté financière ou privés de salaire à cause du coronavirus à les contacter.