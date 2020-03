La demande pour la livraison à domicile explose dans plusieurs commerces

Dans plusieurs commerces, les commandes en ligne et par téléphone ont explosé au cours des derniers jours.

Les commandes en ligne ont presque triplé présentement, surtout chez les gens âgés qui font leur commande via Internet , indique le propriétaire du IGA Extra Alimentation, Yvon Haché.

Les propriétaires des épiceries ou encore des pharmacies, par exemple, ont dû s'adapter rapidement.

On a triplé les équipes sur la livraison parce qu'il y a beaucoup de commandes. Normalement, on peut avoir peut-être 50-60 commandes par semaine, là on peut rouler à à peu près 120-130 commandes dans les deux dernières semaines , précise Yvon Haché.

Dans certaines épiceries, des rayons ont été vidés. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ce changement était souhaité, particulièrement dans le domaine de la santé. Le pharmacien propriétaire d’un Familiprix, David Lapierre, mentionne qu’il veut éviter à tout prix que trop de gens se présentent en personne dans son commerce, et ce, autant des jeunes que des personnes plus âgées.

On leur offre la livraison à domicile, on leur dit de faire attention à eux autres et d'utiliser beaucoup de Purell! David Lapierre, pharmacien propriétaire, Familiprix

Le pharmacien estime que, depuis lundi, les gens semblent saisir le message envoyé par les gouvernements.

Les responsables des commerces essentiels s'attendent à ce que l'augmentation du nombre de commandes en ligne se poursuive. Ils appellent la population à être patiente puisqu'il pourrait y avoir des retards dans les livraisons en raison de la forte demande.

D’après le reportage de Philippe L’Heureux