COVID-19 : la fin de saison de District 31 annulé

Les derniers épisodes de District 31 seront diffusés le 2 avril. Il manquera donc huit épisodes pour terminer la quatrième saison.

Le tournage avait été initialement interrompu mardi. Il avait été alors annoncé qu’il serait reporté. Toutefois, en raison des craintes liées à la pandémie de coronavirus, des techniciennes et techniciens ont exercé leur droit de refus de travailler.

Les conditions de travail ne respectaient pas, selon eux, les règles mises en place par le gouvernement Legault, notamment la distance raisonnable de plus d’un mètre entre chaque personne.

Du côté de la productrice Fabienne Larouche, on soutient que toutes les règles ont été suivies. On a nettoyé le studio tous les jours à l'eau de javel. Dans le studio, on pouvait avoir une distance sécuritaire plus facilement qu'en location extérieure. Hier matin, le tournage se déroulait dans un restaurant, c'était plus difficile de respecter la distance , explique Fabienne Larouche.

Pour le moment, la production ne sait pas si les huit épisodes de la fin de la saison seront repris au début de la cinquième saison. Aucune décision n’a été prise encore.

