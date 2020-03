La pandémie de la COVID-19 fait mal aux commerçants de Magog

Cette rue est déserte en plein milieu de semaine. Habituellement à cette période de l'année, le centre-ville grouille de vie puisqu'il s'agit bien souvent d'une destination de choix pour les Ontariens qui sont en semaine de relâche.

Au cours des dernières heures, de nombreux commerçants ont décidé de fermer afin de respecter les directives du gouvernement et de participer à l'effort de distanciation sociale.

Une affiche dans la porte du restaurant Caffuccino indique que la décision a été difficile à prendre, mais que c'est la bonne chose à faire dans le contexte actuel.

Dans la porte du restaurant Caffuccino de Magog, une affiche explique la direction a décidé de fermer ses restaurants. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Les commerces ouverts sont l'exception. Le magasin Sports Experts a décidé de rester en activité tout en réduisant ses heures d'ouverture.

On est sur le qui-vive. On attend de voir ce qui va se passer et on attend aussi le mot d'ordre de Sports Experts , indique Vincent Hébert, gérant du magasin de Magog.

Un livreur croisé au centre-ville Magog explique qu'il se bute à de nombreuses portes fermées.

Angèle Bergeron, propriétaire de la Tabagie Centrale, remarque une baisse de ses ventes. Pour s'en sortir et absorber les pertes, elle a décidé de travailler plus d'heures.

Si on va s'en sortir? Je ne le sais pas, on verra comme tout le monde. Angèle Bergeron, propriétaire, Tabagie Centrale

La Ville de Magog a quant à elle fermé ses portes aux résidents depuis lundi, mais elle tente tout de même d'offrir des services à la population.

Si vous avez besoin d'un permis de construction, on ne veut pas ralentir ce genre de choses-là. Vous pourrez l'avoir par courriel ou par téléphone , explique la mairesse Vicky-May Hamm qui a tenu une première séance du conseil municipal sans public.

Quant aux services aux citoyens, comme la bibliothèque, les délais d'emprunts sont prolongés et la population est invitée à faire l'essai de livres numériques.