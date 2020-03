Facebook placera des informations vérifiées sur la COVID-19 en haut du fil d’actualité

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé mercredi que le réseau social ajoutera un « centre d’information » sur le coronavirus en haut du fil d’actualité de tous ses utilisateurs et utilisatrices dans les prochains jours.

Ce centre d’information présentera des nouvelles de sources fiables portant sur la COVID-19 et rappellera au public l’importance de respecter les consignes de distanciation sociale, qui sont nécessaires pour combattre la propagation du virus.

Le consensus est que le plus grand rôle que nous pouvons jouer est d’encourager les gens à prendre la distanciation sociale au sérieux , a dit Mark Zuckerberg lors d’une téléconférence avec des journalistes, mercredi après-midi.

Le centre de l’information a été conçu avec l’aide de partenaires comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« Le but est de présenter des informations crédibles d’organisations comme le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’ OMSOrganisation mondiale de la Santé à tout le monde qui a recours à nos services », a expliqué le PDG de Facebook.

Le centre d’information sera ajouté aux fils d’actualité américain et européen jeudi d’ici la fin de la journée, et dans le reste du monde « dans les prochains jours ».

D’ailleurs, effectuer une recherche pour « COVID-19 » ou « coronavirus » sur Facebook fait apparaître une boîte d’information invitant les gens à visiter le site de l’ OMSOrganisation mondiale de la Santé pour plus d’informations.

Le géant numérique a d’ailleurs annoncé mardi la création d'un programme de dons de 100 millions de dollars américains pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises dans le monde entier dont l'activité est compromise par la crise du coronavirus.