Comment un parent doit-il aborder la COVID-19 avec prudence, sans pour autant infliger un stress inutile à ses enfants?Doit-on faire les classes soi-même, ou laisser simplement ses plus jeunes profiter du soleil?

Radio-Canada a récolté les témoignages de trois familles ontariennes.

Nathalie Nadon fait partie du trio vocal franco-ontarien Les Chiclettes. Photo : Courtoisie Nathalie Nadon

Quand j’ai su qu’on allait avoir trois semaines de congé avec les enfants, je me suis dit houlala! Mais je n’ai pas trop paniqué sur le coup; je n’ai qu’un enfant et je passe beaucoup de temps à la maison, car je suis travailleuse autonome.

Je n’avais pas de voyage à annuler ou de grande déception à laquelle faire face. Avoir Émile, mon garçon de 6 ans, me stresse bien moins que ma situation financière précaire; je n’ai pas d’assurance salaire, et donc je n’ai pas de paye si je ne travaille pas.

Émile et son ami ont profité du congé d’hiver pour se construire un fort. Photo : Courtoisie Nathalie Nadon

Sinon, on profite du temps qu’on a. Avec Émile, on joue dehors, on joue à l’intérieur, on regarde un peu la télévision, on fait beaucoup de bricolage et on est patient. Par-dessus tout, j’essaie de ne pas trop regarder les réseaux sociaux!

J’avoue que la semaine prochaine, quand je serai de retour à Toronto, je vais faire une heure d’école par jour avec Émile. Je pense que c’est important de maintenir une routine dans l’espèce de chaos qu’est la vie, en ce moment.

Mélissa Hall remarque que malgré l’absence de cas confirmés à Timmins, certains produits sont en pénurie dans la région. Photo : Courtoisie Mélissa Hall

La situation actuelle nous permet de passer un peu plus de temps à la maison. On essaie dans la mesure du possible d’éviter de sortir, sauf quand on a besoin de choses à l’épicerie.

Mes gars font encore des activités à l’extérieur. Ils ont joué au hockey avec leurs amis, ils ont fait du ski alpin, des activités dehors où le nombre de personnes est limité. De mon côté, j’ai entrepris un petit projet de casse-tête, histoire de faire ça tranquillement et de me reposer.

Le congé d’hiver est l’occasion pour les enfants de Mélissa Hall et leurs amis de jouer au hockey. Photo : Courtoisie Mélissa Hall

On essaie de prendre ça un jour à la fois. Heureusement, À Timmins, on n’a pas encore de cas confirmés. L’idée est donc de ne pas paniquer et de montrer à nos enfants qu’il faut être patient et voir ce qui va arriver, sans pour autant minimiser la situation.

Valérie Charbonneau vit à Timmins. Photo : Courtoisie Valérie Charbonneau

On a construit un fort durant les vacances forcées! On s’amuse, on prend du soleil. La semaine de relâche, il faut en profiter. Et les deux semaines suivantes, nous prendrons encore plus de temps en famille dans notre cour, puisqu’on est restreint pour nos sorties!

Mais à partir de la semaine prochaine, les enfants devront recommencer à s’instruire avec de petits jeux éducatifs, ils devront pratiquer leurs mathématiques et lire pour ne pas trop jouer aux jeux vidéo.

Il faut qu’on soit prêt à retourner à notre routine normale quand le temps viendra. Alors, on espère que toutes les familles en Ontario profiteront de ce temps pour se rassembler, bâtir des forts de neige et sourire!