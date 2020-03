Les temps sont durs pour les comptoirs alimentaires de la Côte-Nord

Les prochaines semaines s’annoncent difficiles pour les comptoirs alimentaires de la Côte-Nord et leurs bénéficiaires. Déjà, en raison de la pandémie de COVID-19, les banques alimentaires de la région doivent réduire leurs services.

Au comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau les dépannages d’urgence ont été interrompus. Seuls les dépannages réguliers ont encore lieu.

Josée Gagnon, la présidente de L’Escale, explique toutefois que pour éviter la circulation dans leur local, la banque alimentaire demande à ses bénéficiaires de les aviser à l'avance de leur passage. Ainsi, leur panier est préparé et ils n’ont qu’à le récupérer à l’avant, minimisant le contact avec le personnel.

La présidente du comptoir alimentaire L’Escale, Josée Gagnon. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Des directives similaires sont aussi données aux clients du comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI).

Plus de demandes, moins de moyens

Tant L'Escale que le CASI ne peuvent plus procéder à la récupération de produits frais en supermarché, l’une de leurs sources de denrées.

À L’Escale, il faut donc se fier aux réserves de l'organisme et à l’achat de produits, en plus des dons de denrées non périssables.

C’est plus au niveau du frais ; les fruits, les légumes, les produits périssables qu’on récupérait, pour deux semaines on met ça en pause. Josée Gagnon, présidente du comptoir alimentaire L'Escale

On fait quand même les achats qu’on faisait pour répondre aux besoins des dépannages de nos bénéficiaires. Les denrées que les gens donnent dans les épiceries, qu’ils laissent dans les paniers identifiés des comptoirs alimentaires, elles sont déplacées dans un entrepôt et nous allons pouvoir aller les récupérer juste un peu plus tard , explique Josée Gagnon.

Bénévoles en isolement

Les comptoirs alimentaires de la Côte-Nord dépendent du travail de bénévoles dont plusieurs ont plus de 70 ans. Comme ces personnes doivent maintenant rester chez elles, les organismes doivent maintenant composer avec moins de main-d’œuvre.

Les heures d’ouverture ont ainsi été réduites et le personnel sur place est limité, tant à L’Escale qu’au CASI.