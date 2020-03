Les employés des casinos fermés ne seront bientôt plus payés, selon le syndicat

Le syndicat qui représente environ 260 employés de casinos à Winnipeg affirme que ses membres ont été avisés qu’ils seront seulement payés jusqu’à la fin du mois.

La province a décidé de fermer les six casinos du Manitoba à cause du coronavirus, mais pour l'instant seuls les employés des casinos McPhillips Station, Club Regent et Shark Club Gaming Centre à Winnipeg sont concernés par l'annonce qu'ils ne seront plus payés après mars.

Le syndicat des employés généraux et des employés du gouvernement du Manitoba, MGEU, dit que les employés devront, après le 31 mars, utiliser leur temps de vacances et qu’ils feront face à d’éventuelles mises à pied.

La présidente du syndicat, Michelle Gawronsky, estime que la province devrait agir et aider les employés qui travaillent dans les casinos gérés par le Manitoba.

Le gouvernement fédéral a annoncé un plan pour aider les entreprises et les travailleurs et la province devrait emboîter le pas, juge-t-elle.

Les employés des casinos continueront d'être payés jusqu'au 31 mars, ce qui inclut tout le personnel à temps plein, à temps partiel et occasionnel qui doivent travailler pendant cette période , stipule une lettre du président de la Régie des alcools et des jeux du Manitoba, Manny Atwal.

La Régie des alcools et des jeux du Manitoba a déclaré un bénéfice net de 616 millions de dollars au cours du dernier exercice, dont 74 millions de dollars provenaient de casinos.