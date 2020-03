Des idées créatives pour divertir les enfants au temps du coronavirus

Vous êtes à la maison depuis quelques jours en raison des mesures de distanciation sociale et déjà, les idées manquent pour amuser vos cocos en quête de divertissement? Radio-Canada Arts a déniché quelques initiatives mises sur pied par des artistes, des organisations et des parents, qui ont le souci du bien-être des enfants… et du vôtre aussi!

Lecture

Une application française, Boukili  (Nouvelle fenêtre) , offre la possibilité de consulter des tonnes de livres gratuits illustrés pour les enfants.

Ari Cui Cui fait la lecture de contes en direct sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) . Rien de mieux pour une petite pause dans vos journées à la maison.

Alain M. Bergeron vous montre comment il fabrique ses bandes dessinées  (Nouvelle fenêtre) et donne des informations intéressantes pour apprendre en s’amusant.

Dessin

L’illustratrice Cécile Gariépy offre plusieurs pages de ses illustrations  (Nouvelle fenêtre) en noir et blanc pour que les enfants puissent les imprimer et les colorier.

Élise Gravel, l’autrice chouchoute des enfants, offre différentes activités gratuites de dessin à imprimer  (Nouvelle fenêtre) , en plus de faire une vulgarisation intéressante et ludique du coronavirus  (Nouvelle fenêtre) sur ses réseaux sociaux.

Du côté de chez Bach illustration  (Nouvelle fenêtre) , on dévoile des pages d’illustrations à colorier au courant de la semaine, question de mettre un peu de suspense et de plaisir!

Méditation

Rose Buddha propose l'accès gratuit à son application de méditation  (Nouvelle fenêtre) et offre une initiation à la méditation ou une période de calme pour les tout-petits avec la voix de Jean-François Pronovost, le Passe-Montagne favori de vos minis.

Télé et cinéma

Télé-Québec lance « Ciné-mollo ». Le diffuseur public fait le bonheur de nombreuses personnes en proposant une programmation qui s’apparente à celle de « Ciné-cadeau », que les petits et grands attendent chaque année avec impatience. Elle offre divers contenus aussi bien à la télévision que sur le web  (Nouvelle fenêtre) .

Disposant déjà d’une importante plateforme de visionnement de films, l’Office national du film (ONF) met de l’avant ses contenus visant particulièrement les jeunes auditoires  (Nouvelle fenêtre) , tout en proposant des films d’animation qui plairont tout autant aux adultes.

Des séries destinées aux jeunes, aux ados ou à un auditoire familial sont pour l’instant offertes dans le volet gratuit de Tou.tv  (Nouvelle fenêtre) : Mère et fille (saisons 1, 2 et 3), Papa épique (saisons 1 et 2), Nomades, Avec moi ainsi que les séries documentaires Marie-Mai : ma façon d’exister et Cheerleading.

La chaîne Yoopa, du Groupe TVA, offrira elle aussi du contenu adapté aux besoins des parents et des enfants, dans le but de contribuer à la qualité des journées de la famille. Ceux-ci seront offerts gratuitement pour les deux prochaines semaines  (Nouvelle fenêtre) .

Conseils de parents et d'enfants

Écrivez à des personnes que vous aimez. Proposez à vos enfants d’écrire, avec votre aide, une lettre aux grands-parents, les personnes considérées comme les plus vulnérables au virus, pour leur envoyer des pensées positives.

Créez une bande dessinée. En cette période où les familles sont appelées à rester à la maison et à naviguer entre les activités scolaires, les activités récréatives et les tâches, certains parents usent d’imagination : proposer aux élèves en congé « forcé » de contribuer à la création d’une bande dessinée. Cette initiative permet aux parents qui font du télétravail d’avoir un moment plus tranquille, mais donne également aux enfants la chance de travailler leur créativité!

Créez un système de points. Tâches ménagères, devoirs, activités créatives... Établissez un système de points avec les enfants. Celui ou celle qui en amasse le plus gagne le droit de choisir le film qui sera regardé par la famille à la fin de la journée. C'est un bon moyen de joindre l’utile à l’agréable pour toute la maisonnée!

Faites du bricolage. Donnez une nouvelle vie à vos contenants recyclables ou à des matériaux originaux en créant avec ceux-ci des bricolages amusants. C’est aussi un bon moment pour remettre de l’avant la technique du « scrapbooking », où vous pouvez créer de nouveaux souvenirs en ce temps d’arrêt imposé par les mesures gouvernementales entourant la COVID-19.

Jouez de la musique. C'est une façon ludique de vivre dans le moment présent et de stimuler les capacités cognitives des enfants.

Créez des pièces de théâtre ou des jeux de rôles. Jouez à cache-cache avec les plus petits, fouillez dans vos garde-robes et créez-vous des costumes, inventez des personnages, imaginez une nouvelle pièce de théâtre. Vous pouvez même filmer vos œuvres et créer un événement en ligne sur Facebook, dans vos groupes, pour partager vos réalisations!