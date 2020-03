Inquiétude chez des travailleuses enceintes du réseau de la santé

On est inquiètes. On a peu de réponses. Personne n’est en mesure de nous dire qu’il y a zéro risque [...] On ne peut pas nous garantir nulle part qu’il n’y a aucun risque pour nous, déplore Julie (nom fictif), une professionnelle de la santé enceinte de près de cinq mois.

La jeune femme, qui préfère témoigner sous le couvert de l’anonymat, travaille dans un hôpital de la grande région de Québec.

Dès qu’elles informent leur employeur de leur grossesse, les professionnelles du réseau de la santé peuvent se prévaloir du programme Pour une maternité sans danger et demander une nouvelle affectation.

Pas d'exposition

Le directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, l’a d’ailleurs rappelé mercredi. Même si, à sa connaissance, la COVID-19 ne présente pas de risque particulier pour la grossesse et le fœtus, il assure que tout est fait pour que les travailleuses enceintes ne soient pas en contact avec le virus.

En milieu de soins, les femmes enceintes, on ne veut pas les exposer à des endroits où il y a eu du COVID-19. On peut les réaffecter dans un hôpital à un autre endroit , indique le Dr Arruda.

Le directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda Photo : Radio-Canada

Or, selon Julie, le changement d’affectation n’élimine pas complètement les risques. La travailleuse a été réaffectée sur les étages de son établissement de santé. Même en limitant ses allées et venues à l’urgence, la femme enceinte soutient qu’elle demeure exposée à des patients ayant pu contracter le coronavirus.

On est quand même en contact avec des patients qui proviennent de l’extérieur, en contact avec des patients qui peuvent potentiellement faire de la fièvre, qui sont allés à l’urgence et qui sont montés à l’étage, donc qui ont possiblement été en contact avec la COVID-19 puis nous, on n’est pas au courant de ça , explique-t-elle.

Tous les métiers concernés

Julie ajoute que plusieurs de ses collègues se retrouvent dans la même situation. Le risque concerne autant les infirmières que les préposées aux bénéficiaires ou toute autre travailleuse enceinte.

Partout, on dit de ne pas sortir de la maison, mais nous, on est pris à venir au travail tous les jours avec notre enfant dans notre ventre. Julie, travailleuse du réseau de la santé

Le coronavirus n’est pas un agent tératogène, c’est-à-dire qu’il n’est pas connu pour avoir un effet néfaste sur le fœtus. Photo : Radio-Canada / Source : Affiche de la série Neuf mois pour la vie

Pour éliminer les risques pour sa santé et celle de son enfant, Julie aimerait qu’on lui permette de travailler de la maison ou dans un autre endroit jugé sécuritaire.

C’est certain qu’on est capables, comme n’importe qui, de prêter main-forte, quitte à répondre à une ligne téléphonique, faire du télétravail comme on le demande à la population en général , fait-elle valoir.

De son côté, le Dr Arruda mentionne que les protocoles visant à protéger les femmes enceintes qui travaillent dans le réseau de la santé pourraient être modifiés.

Ça peut changer. Advenant le cas qu'il y a une situation où il y a une circulation intensive qui ferait qu'il pourrait y avoir des gens porteurs dans tout l'hôpital, la chose pourrait évoluer , prévient le directeur national de la santé publique.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière