Besoin criant de bénévoles dans les organismes communautaires

Le confinement demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus par le gouvernement du Québec a vidé les banques de bénévoles disponibles dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Les besoins les plus critiques sont chez les organismes en santé mentale et services sociaux. En majorité les bénévoles sont âgés. Il y a plein d'organismes d'un coup qui se sont déstructurés , explique Thierry Durand, directeur général de Convergence action bénévole.

Après la mesure appliquée par le gouvernement, son propre organisme a vu sa banque passer de 15 à 1 seul bénévole.

On a un besoin urgent d’accroître significativement la capacité des services. Thierry Durand, directeur général, Convergence action bénévole

Le service 211 supporte actuellement la ville de Québec et la ville de Lévis au niveau des mesures d’urgence. Son rôle est notamment d'assurer le soutien au bénévolat dans les organismes sur le territoire.

Les secteurs les plus touchés sont l'hébergement, la santé mentale et la distribution alimentaire.

Les citoyens qui souhaitent à offrir leurs services peuvent s'inscrire en appelant directement à la ligne 211. Ils peuvent également se rendre sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) ou remplir ce sondage  (Nouvelle fenêtre) .

Les personnes seront dirigées ponctuellement selon les besoins pour faire du transport de denrées alimentaires, appeler des personnes pour vérifier leur situation, aider à servir à différents comptoirs, etc.

Que vous ayez 5 heures par jour ou 30 minutes à offrir, de la maison ou en personne, sachez que vous êtes tous bienvenus , conclut M. Durand.