COVID-19 : 338 personnes testées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cependant, il est impossible de savoir précisément combien de ces prélèvements ont pu être analysés jusqu’à présent par le Laboratoire de santé publique du Québec, qui est débordé vu la demande croissante de tests.

Lors de la journée d’ouverture de la clinique désignée de Chicoutimi mardi, 16 prélèvements ont été effectués. C'était les premières heures de fonctionnement, donc le nombre de prélèvements par jour sera plus élevé , précise par courriel la conseillère aux communications publiques et aux relations médias du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Joëlle Savard.

La direction de la santé publique ne confirme aucun cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le moment.

Trois cliniques désignées ouvrent leurs portes cette semaine dans la région. En plus de celle de Chicoutimi, il y en a une à Alma et une autre à Roberval. Il faut contacter le 1 877 644-4545 pour obtenir un rendez-vous formel dans une clinique de dépistage avant de se présenter.

Le Québec a choisi d’effectuer des tests de dépistage chez les personnes suivantes seulement :

Personnes qui arrivent de voyage et qui présentent des symptômes;

Personnes qui ont eu des contacts étroits avec des voyageurs qui présentent des symptômes;

Personnes qui ont eu des contacts avec des cas confirmés de coronavirus;

Patients hospitalisés qui présentent des symptômes ressemblant à la COVID-19.

Le dépistage pourrait éventuellement se faire à plus large échelle en incluant toutes les personnes qui présentent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux suit l’évolution de la situation de près.