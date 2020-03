Des visites virtuelles du Musée national des beaux-arts du Québec

Ce qui est un peu fou, c’est qu’on avait déjà une salle qui avait été complètement numérisée pour une visite 3D qui était la salle Croire, sur l’art religieux, dans le redéploiement du Pavillon Gérard-Morisset, explique Marie-Hélène Raymond, coordonnatrice de la stratégie numérique Musée national des beaux-arts du Québec.

Dans les dernières semaines, le MNBAQ a procédé à la numérisation 3D de trois autres salles du pavillon Gérard-Morisset : Imaginer (Nouvelle fenêtre) , Devenir (Nouvelle fenêtre) et Ressentir (Nouvelle fenêtre) .

Le MNBAQ a numérisé trois de ses salles pour les internautes. (Archives) Photo : Idra Labrie

On aimerait pouvoir en faire plus, mais pour les autres salles on a des soucis au niveau des droits d’auteurs , ajoute-t-elle. Le musée réfléchit à la possibilité d’offrir dans l’avenir des visites en direct de certaines autres salles ou des entrevues avec des conservateurs ou historiens de l’art.

Le MNBAQ sur YouTube

Plusieurs autres contenus sont aussi accessibles gratuitement à partir de la chaîne YouTube du MNBAQMusée national des beaux-arts du Québec  (Nouvelle fenêtre) , dont des ateliers de créations de bricolages et des listes de lecture.

Pour les gens qui recherchent des jeux, le site internet du MNBAQMusée national des beaux-arts du Québec  (Nouvelle fenêtre) dans sa section Nos collections propose plusieurs activités. Des jeux « j’aime ou je n’aime pas », une oeuvre et des liens pour créer des albums à partager notamment.

On peut faire des albums thématiques, on peut faire des albums par artistes. Notre moteur de recherche est ultra-performant. On peut faire des recherches par couleurs, par thématiques, par périodes artistiques , s'enthousiasme Marie-Hélène Raymond.

De quoi s’occuper en s’amusant et en s’instruisant.