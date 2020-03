COVID-19 : 165 dépistages ont été réalisés en Abitibi-Témiscamingue

Certains tests sont toujours en attente d'un résultat, mais on ignore dans quelle proportion.

La directrice des ressources humaines du CISSS-AT, Sylvie Latulippe, affirme que la pression se fait sentir sur la main-d'oeuvre. Trois personnes ont été ajoutées à l'équipe chargée des embauches.

21 employés en confinement

Quant au réseau de la santé lui-même, 21 employés sont présentement en isolement volontaire puisqu'ils revenaient de voyage après le 12 mars. Aucun dépistage n'a été effectué chez un employé et aucun d'entre autres ne ressent de symptôme du virus.

Les anciens employés de la santé ont répondu à l'appel. Le CISSS-AT a reçu une quarantaine de CV via l'adresse courriel régionale 08.cisssat.covid19.rh@ssss.gouv.qc.ca. Une trentaine d'autres CV lui ont été acheminés via l'adresse nationale jecontribuecovid19@msss.gouv.qc.ca, mise en place par le ministère de la Santé.

Le CISSS-AT continue également de faire des appels auprès de ses anciens étudiants employés, de ses anciens stagiaires ainsi que de ses employés et ses cadres à la retraite. Des pourparlers sont également en cours avec lies milieux d'enseignement.

Métiers en demande

Les besoins en ressources humaines se font surtout sentir chez les infirmières, infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires, particulièrement dans le secteur d'Amos.

Les anciens employés du milieu de la santé ont répondu à l'appel lancé par le CISSS-AT et de nombreux sont revenus au travail.

Craint-on l'épuisement?

La directrice des ressources humaines affirme qu'un roulement dans le personnel est assuré afin d'éviter l'épuisement des employés. Le CISSS-AT compte d'ailleurs mettre une ligne téléphonique à la disposition des employés, afin qu'ils puissent poser leurs questions.

On va mettre à la disposition de nos employés une ligne. "Je ne me sens pas bien, je commence à être plus stressé, je pense beaucoup à chez moi", donc on va essayer de donner de l'information et de les supporter. Il y a une mobilisation incroyable des gens , souligne Mme Latulippe.