Le non-respect de la distanciation sociale dénoncé sur les réseaux sociaux

Des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui dénoncent ceux qui ne respectent pas la quarantaine au retour de voyage est une situation qui sort de moins en moins de l'ordinaire.

Une dame de la Péninsule acadienne s’insurge carrément de voir des gens qui se foutent de la quarantaine . Pour moi, ce sont des dangers publics , écrit-elle. Nous sommes démunis face à ce manque de considération citoyenne et sociale.

Le pharmacien propriétaire de Shippagan, Danny Allain, a aussi fait une publication sur Facebook dénonçant ce manque de respect envers autrui. Récemment revenu de voyage, il est lui-même en isolement durant 14 jours.

Je suis en contact régulièrement avec mes employés et j’entends souvent que des gens reviennent de voyage et ne voient pas le risque ou le danger. Danny Allain, pharmacien propriétaire de Shippagan

Une crainte « abstraite »

Le sociologue Mathieu Wade estime que la réponse des autorités pour stopper la pandémie peut sembler extrême aux yeux de plusieurs. La crainte est encore un peu abstraite. Les médias nous le disent. Les gouvernements nous le disent. Mais quand on regarde concrètement les chiffres, on se dit ''bon 200 000 personnes [à l’échelle planétaire], je suis prêt à courir le risque'' , analyse-t-il.

Selon lui, le fait qu’il y ait encore très peu de cas en Atlantique comparativement aux provinces canadiennes peut rendre les gens encore plus insouciants.

Danny Allain ne veut pas juger les gens, ce n’est pas son but, dit-il. Je ne sais pas si les gens sont mal informés ou si c’est juste du manque de respect, je ne suis pas là pour le dire, mais il reste que la meilleure manière de prévenir que ça se propage, c’est de rester chez vous.

L’honnêteté au service de tous

Une autre situation problématique soulevée est celle des gens qui refusent de mentionner qu’ils reviennent de voyage lors d’un examen médical. Le Dr John Tobin est médecin de famille et chef de département de médecine familiale auprès du Réseau de santé Vitalité. Ce genre de cas, il affirme en avoir déjà croisé.

La situation est peu fréquente, dit-il, mais il arrive parfois que les gens s'abstiennent de dévoiler qu'ils ont voyagé lorsqu’on les interroge.Ça lui est arrivé. Ils nous disent qu’ils n’ont pas voyagé, alors qu’on sait pertinemment qu’ils ont voyagé. On est quand même chanceux. Des fois, la personne connaît le patient et on le sait : ''hey, il arrive du Sud celui-là.''

Ces omisions rappellent au Dr Tobin la « folie du papier de toilette » vécue des dernières semaines. On a un peu l’impression que les gens commencent à avoir peur de manquer des services de santé , dit-il.

Il affirme qu’en agissant de la sorte, les gens ne réfléchissent pas aux conséquences.

Cette personne qui a voyagé et qui ne nous le dit pas peut recevoir des services de santé de la part d’une personne moins protégée, propager la maladie et mettre la vie de personnes en danger. John Tobin, médecin de famille

Ces dangers inquiètent les employés du système de santé. Évidemment, ça nous fâche, mais deuxièmement ça nous fait peur un peu. On finit par se demander : ''quand est-ce que je vais pogner la maladie moi aussi?''

Le médecin de famille John Tobin est bien conscient que les gens sont stressés et à fleurs de peau. Il rappelle toutefois que l'honnêteté doit primer dans le contexte actuel. Il en va de la santé du personnel médical. On est capable d’offrir des soins par téléphone si nécessaire ou même de se préparer et de se protéger un peu mieux si on est au courant qu’un patient a voyagé.

Le médecin rappelle aussi que l’éloignement social est capital. Il indique qu’il ne faut pas hésiter à intervenir avec les gens qui ne respectent pas cette consigne, toujours en restant calmes évidemment. Si ton ami vient cogner chez vous, il faut dire non, on ne le laissera pas rentrer, pas parce qu’on l’aime pas, mais bien parce que c’est important d’éviter les contacts. Il faut s’appeler à la place.

« Soyez gentils »

Le pharmacien propriétaire de Dieppe, Dennis Abud, souligne autre problématique tout aussi préoccupante. On doit mettre des restrictions sur le nombre de jours de médicaments [qu’on peut vendre] et j’ai des pharmaciennes qui se sont fait chialer après par des clients , déplore-t-il.