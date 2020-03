Sony dévoile tous les détails techniques de la PlayStation 5

Les informations ont été présentées dans une vidéo de plus d’une cinquantaine de minutes mettant en vedette Mark Cerny, l’architecte en chef de la PlayStation 5. Cette vidéo devait originalement être présentée à la Game Developers Conference (GDC), un rassemblement annuel des développeurs de jeux vidéo qui a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Et ça paraissait.

C’est qu’une bonne partie des commentaires d’internautes sur les diffusions en direct de la vidéo étaient négatifs. Les détails dévoilés étaient très techniques, et, contrairement à Microsoft, Sony n’a toujours pas montré de quoi auraient l’air sa prochaine machine et sa manette.

Mark Cerny a énormément mis l’accent sur le disque dur SSD de la PlayStation 5 qui, comme celui de la Xbox Series X, devrait éliminer une bonne partie du temps de chargement des jeux et permettre d’importer des textures et d’autres aspects des mondes virtuels plus rapidement. Cela devrait mener à la création de mondes plus détaillés et complexes.

Une autre caractéristique technique importante de la PS5 est la technologie de traçage de rayons en temps réel (ray tracing) DirectX, un procédé graphique complexe qui permet d’obtenir des rendus lumineux et sonores ultraréalistes.

L’architecte en chef de la PlayStation 5 a aussi confirmé qu’une centaine des jeux les plus populaires de la PlayStation 4 fonctionneront avec la nouvelle console dès son lancement, mais qu’elle ne sera pas entièrement rétrocompatible. Plus de jeux seront ajoutés à la liste de titres rétrocompatibles au fil du temps, mais ils devront chacun être adaptés pour l’architecture de la PS5.

À titre comparatif, Microsoft a confirmé lundi que des milliers de jeux Xbox One, Xbox 360 et de la Xbox originale fonctionneront avec la Xbox Series X.

Spatialisation sonore

La PS5 livrera une expérience sonore hors du commun grâce à des fonctionnalités de son 3D qui devraient, selon Mark Cerny, permettre aux développeurs de bâtir de « nouveaux rêves » sur la nouvelle console.

Le but est d’offrir la création d’ambiances sonores les plus immersives possible pour que les joueurs et joueuses aient l’impression d’être « entrés dans la matrice » en jouant avec un casque, selon l’architecte en chef de la PS5.

Sans plus tarder, voici l’ensemble des spécificités techniques de la PlayStation 5 : CPU : 8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz (fréquence variable)

GPU : 10,28 TFLOPs, 36 CUs à 2,23 GHz (fréquence variable)

Architecture du GPU : Custom RDNA 2

Mémoire vive : 16 Go GDDR6/256-bit

Bande passante de la mémoire : 448 Go/s

Stockage interne : disque dur SSD de 825 Go

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé)

Stockage supplémentaire : fente pour NVMe SSD

Stockage externe : support pour un disque dur USB

Lecteur optique : lecteur Blu-ray 4K UHD

Sur papier, la console semble légèrement moins puissante que la Xbox Series X, mais nul ne sait comment performeront les deux consoles dans le monde réel.

Sony n’a pas encore laissé savoir quand elle dévoilera d’autres détails au sujet de la PS5.