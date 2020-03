Certains restaurants de Vancouver ferment leur porte par souci de protéger leurs clients contre la propagation de la COVID-19. D'autres sont obligés de le faire à cause de nouvelles mesures liées aux états d’urgence qui prévalent dans la ville et la province.

Tous s’inquiètent de la précarité de leurs employés, dont plusieurs devront être mis à pied. Ils sont tout de même déterminés à lutter contre la propagation de la maladie.

Au café Moja, normalement l’un des lieux les plus occupés du quartier italien sur Commercial Drive, les tabourets sont levés. Bonne chance , lance l’une des dernières clientes à sortir de l'établissement.

Depuis mercredi midi, il n’est plus possible de s’y procurer un café, et ce, pour une période indéterminée.

Pour la suite, il reste anxieux de savoir à quoi ressembleront ses commerces une fois que les choses auront repris leur cours normal.

C’est un livre qui n’a pas encore écrit. Nous espérons que la fin sera heureuse. Doug Finley, propriétaire des cafés Moja

Un restaurant de sushi à Vancouver est recouvert d'un graffiti indiquant, en anglais : lavez vos mains, ne touchez pas votre visage. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L’annonce de la fermeture des cafés Moja est survenue au même moment que la déclaration d’état d’urgence faite par la Ville de Vancouver, lui donnant de plus grands pouvoirs, notamment celui d'obliger les restaurants à servir uniquement des plats pour emporter.

Le restaurateur Doug Finley avait pris la difficile décision de fermer boutique avant même la déclaration de la Ville. L’appel des autorités sanitaires à l'éloignement social lui imposait un devoir communautaire en ces temps extraordinaires, raconte-t-il.

Nous sommes dans cette situation tous ensemble. Prenons soin de nos employés, de notre communauté d’abord. Nous verrons ce qu’il advient des cafés Moja ensuite. Doug Finley, propriétaire des cafés Moja

Un sentiment partagé par Michel Durocher, qui est gérant du petit restaurant à tapas Sardine Can, situé dans le quartier touristique de Gastown et qui est fermé pour ce qui pourrait être plusieurs semaines.

La situation est sérieuse, confie-t-il. Nous sommes ici pour le long terme et si nous, en tant que Canadiens faisons les choses correctement, nous pourrons sauver bien des gens.

L'état d'urgence déclaré par Vancouver lui accorde le pouvoir de restreindre les activités de restauration au service de livraison et aux plats pour emporter. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les restaurants Donnelly remercient 600 employés

À lui seul, le groupe Donnelly a mis à pied 600 employés dans l'ensemble de son réseau de pubs, de restaurants et de magasins de cannabis de Vancouver.

Le propriétaire, Jeff Donnelly, se tourne maintenant autant que possible vers les services de livraison. On espère que ça aidera à fournir du travail à quelques employés durant cette période.

La compagnie fournit des repas à ses employés pour les aider à traverser cette crise.

Une bouée de sauvetage fédérale

Michel Durocher s’inquiète davantage pour ses collègues que pour lui-même.

Le Franco-Albertain Michel Durocher, gérant du restaurant vancouvérois Sardine Can, croit que beaucoup d'établissements peineront à se remettre de leur fermeture indéterminée. Photo : Radio-Canada / Genevieve Lasalle

Il y a beaucoup de gens dans notre industrie qui vivent de chèque de paie en chèque de paie. Et les propriétaires de petites entreprises ne sont pas riches , fait-il valoir.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un plan d'aide de 27 milliards de dollars destiné aux Canadiens.

Une mesure accueillie favorablement par Doug Finley. Nous devrons profiter de tous les programmes d’aide gouvernementale pour aider nos employés à faire face aux défis qui s'en viennent.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger