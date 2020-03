Producteurs horticoles cherchent travailleurs

Frappés par le manque de travailleurs étrangers et l’absentéisme, certains producteurs de fruits et légumes de serre lancent un appel aux Québécois qui perdent leur emploi.

Photographe… et emballeuse des poivrons

Un appel entendu par Marion Desjardins. Cette résidente de Québec est une photographe professionnelle. Vendredi dernier, le 13 mars, elle a perdu en une seule journée les 12 clients prévus pour les deux prochaines semaines.

J’étais découragé. Je ne savais pas quoi faire. Tout s’est annulé la même journée , dit Marion Desjardins.

À la recherche d’un travail temporaire, elle a rapidement obtenu une offre d’emploi des productions horticoles Demers pour emballer des poivrons.

La photographe Marion Desjardins a perdu en une seule journée les douze clients prévus pour les deux prochaines semaines. Photo : Courtoisie / Marion Desjardins

Produire sans travailleurs étrangers

Jacques Demers confirme que son entreprise recherche toujours cinq travailleurs pour la production de poivrons de serre. D’ici la fin du mois d’avril, les productions horticoles Demers devront trouver de 30 à 40 nouveaux employés.

Y’a certains postes, après une journée de travail, on est déjà bien habiles. Pour d’autres postes c’est plus compliqué. Mais on est prêts à offrir la formation. Jacques Demers, président-directeur général des productions horticoles Demers

La situation est similaire pour la production en serre des tomates Savoura. L’entreprise se prépare elle aussi à embaucher des travailleurs québécois qui auraient perdu leur emploi en raison de l’épidémie de la COVID-19.

On avait une quinzaine d’employés étrangers qui devaient arriver et qui n’arriveront pas , précise Marc-André Laurier-Thibault, directeur affaires publiques et gouvernementales chez Savoura et SavouraBio.

En attente d’un geste d’Ottawa

Les producteurs retiennent leur souffle. Ils espèrent qu’Ottawa accordera une exemption pour permettre aux travailleurs étrangers de venir cultiver les champs au Québec.

Et le temps presse. Les travailleurs doivent absolument arriver d’ici la fin du mois de mai, estime Jacques Demers.

Dans l’agriculture, on a des fenêtres d’opportunité, par exemple de plantation ou de semis. Et si on ne les saisit pas, c’est toute la saison qui est compromise.

La sécurité alimentaire du pays est au coeur de ses préoccupations.