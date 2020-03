Donald Trump invoque la sécurité nationale pour s'attaquer au coronavirus

En conférence de presse, Donald Trump a invoqué le « Defense Production Act », loi fédérale de nature exceptionnelle qui autorise notamment au président américain à forcer certaines entreprises à fabriquer des biens jugés essentiels pour combattre le virus.

Nous avons deux navires-hôpitaux prêts à être lancés , a affirmé M. Trump, avant de préciser que des tests humains avaient déjà débuté, dans l'État de Washington, pour évaluer l'efficacité d'un vaccin potentiel.

Dans la foulée, le président a également indiqué qu’il invoquera bientôt une autre loi permettant aux autorités américaines de refouler les migrants qui cherchent à traverser illégalement la frontière sud des États-Unis. « La frontière ne sera pas fermée », a-t-il dit.

À l’instar du son homologue français, Emmanuel Macron, le locataire de la Maison-Blanche s’est lui aussi présenté comme un « président en temps de guerre » face à la pandémie due au nouveau coronavirus qu’il qualifie toujours, malgré les nombreuses critiques, de « virus chinois ».

Je me considère, d’une certaine manière, comme un président en temps de guerre. C’est une guerre que nous menons, c’est une situation très très difficile , a-t-il déclaré.

Alors que Washington a convenu avec le Canada de fermer leurs frontières communes aux déplacements jugés « non essentiels », les États-Unis dénombrent à ce jour un peu plus de 7300 cas de contamination au coronavirus et 115 morts. La pandémie est qualifié par l’OMS d’« ennemi de l’humanité ».

Tous les États du pays sont dorénavant touchés par la COVID-19 à plus ou moins grande échelle. Les experts rappellent que ce total pourrait être largement inférieur au nombre réel, en raison des problèmes de disponibilité des tests de dépistage.