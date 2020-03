État d'urgence sanitaire à T.-N.-L. : lourdes sanctions pour les fautifs

Le ministre provincial de la Santé, John Haggie, décrète l’état d’urgence sanitaire et met en garde les résidents sur le niveau de sévérité de cette mesure, qui accorde plus de pouvoir au gouvernement dans l’application des règles qu’il ordonne.

Nous avons l’une des mesures les plus sévères au Canada actuellement. John Haggie, ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement peut par exemple infliger des amendes pouvant atteindre 500 ou 2500 dollars aux personnes qui refusent de suivre les ordres du gouvernement, explique le ministre Haggie. Les fautifs seraient même passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six mois, ajoute-t-il.

Les amendes infligées aux entreprises peuvent quant à elles atteindre 50 000 dollars.

Dans le cadre de cette mesure, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. De plus, gyms, bars, cinémas, salles de spectacle et arénas doivent fermer.

Les restaurants peuvent continuer à offrir des services de livraison ou pour emporter. Ils peuvent aussi réduire leur clientèle à 50 % de leur capacité.

Le gouvernement rappelle que tous les voyageurs rentrant d’un voyage à l’étranger, y compris les États-Unis, doivent s’isoler pour une période de 14 jours.

Jusqu'à présent, 590 personnes ont été testées et 587 tests se sont avérés négatifs. Les trois tests positifs doivent toujours être confirmés au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg.

Le ministre de la Santé reste sur ses gardes.

Nous avons toujours trois cas présumés, mais il serait improbable, voire miraculeux si nous n’en recensons pas davantage. John Haggie, ministre de la Santé

Terre-Neuve-et-Labrador est la deuxième province atlantique à déclarer l’état d’urgence, après l’Île-du-Prince-Édouard.