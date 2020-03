Fermeture temporaire de la frontière canado-américaine : quel impact pour le Manitoba?

Les professionnels du tourisme craignent que l'indsutrie qui est déjà fragilisée depuis l'apparition du coronavirus subisse les contrecoups de cette nouvelle mesure.

La directrice de Tourisme Riel, Michelle Gervais, estime qu'il y aura des répercussions sur le tourisme manitobain.

Le gouvernement provincial fait beaucoup de promotion aux États-Unis. On voit depuis quelques années une augmentation du nombre de touristes américains, avec le Musée canadien pour les droits de la personne, les "Journey of Churchill" et les ours polaires dans le nord de la province. Il y a beaucoup de choses à Winnipeg qui attirent les Américains chez nous , dit-elle.

Michelle Gervais, directrice de Tourisme Riel Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Elle rappelle que la grande saison touristique s'étend de mai à novembre. De ce fait, si la fermeture se prolongeait jusqu'à cette période, l'impact serait majeur. On surveille de près pour voir comment les choses vont se passer par la suite , ajoute Michelle Gervais.

Mais la décision de limiter le mouvement des populations de part et d'autre de la frontière n'est pas vue d'un mauvais oeil par tout le monde.

Paul Gilmore est le préfet de Montcalm. Cette municipalité rurale, au sud de Winnipeg, est située à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière américaine.

Pour Paul Gilmore, la réduction des déplacements n'est pas une mauvaise chose, étant donné l'importance de contenir la propagation du virus. Le fait que certains voyageurs s'arrêtaient dans les commerces de la municipalité ne le rassurait pas totalement.

Notre crainte, c'était que le virus se répande plus aisément, avec plus de gens qui passent dans notre région , explique-t-il.

Maintien du transport de marchandises

La nouvelle ravit Alain Comte, président de Comte Industrie située dans la région de la Montagne, à Notre-Dame-de-Lourdes, puisqu'elle ne vient pas interdire le transport de marchandises tansfrontalier.

Son entreprise emploie une trentaine de personnes. Elle est spécialisée dans la fabrication d'équipements agricoles. C'est très bon pour nous, car on a pas mal d'exportations à cette époque de l'année , souligne-t-il.

Le marché américain représente 30 % de ses ventes.

Le poste frontalier d'Emerson, au Manitoba Photo : ASFC

Alain Comte estime que de continuer à vendre chez le voisin du Sud lui permet également d'éviter d'éventuelles mises à pied au sein de son entreprise.

On va continuer à travailler et à exporter. Autrement, il aurait fallu procéder à des licenciements , indique-t-il.

Le directeur du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie, à Halifax, Sylvain Charlebois, est également d'avis que le fait d'épargner les marchandises est une bonne décision.

D'après lui, 40 % des produits que nous consommons au Canada proviennent des États-Unis.

Le professeur Sylvain Charlebois, scientifique du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie, à Halifax. Photo : Sylvain Charlebois

Il y a aussi beaucoup d'ingrédients qui viennent des États-Unis pour la fabrication de produits au Canada. L'ouverture des frontières pour le commerce est donc essentielle. Surtout en ce moment où on parle beaucoup de sécurité alimentaire , souligne-t-il.

M. Charlebois rappelle que l'économie nord-américaine est extrêmement ouverte et que le Canada a besoin des produits américains autant que les Américains ont besoin de ceux du Canada.

Il affirme que l'annonce faite par Ottawa et Washington pourrait rassurer les marchés et l'industrie agroalimentaire des deux côtés de la frontière.

Le président Donald Trump a dit espérer pouvoir rouvrir la frontière américano-canadienne dans 30 jours.