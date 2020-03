Les services pour sans-abri de Regina limités en raison de la pandémie de COVID-19

Le centre Carmichael Outreach, qui offre des services de soutien, est fermé jusqu’à nouvel ordre.

La décision a été difficile à prendre, mais s’est avérée « absolument nécessaire » compte tenu des recommandations des autorités de santé publique, explique Rochelle Berenyi la responsable des communications et des projets du centre.

On nous dit : restez chez vous, restez isolé, mais ce n’est pas tout le monde qui a cette possibilité. On travaille tous les jours avec des personnes qui ont des problèmes de logement et d’emploi, qui ont de la difficulté à payer leurs factures et leur épicerie, qu’il y ait une pandémie ou non. Rochelle Berenyi, responsable des communications et des projets au centre Carmichael Outreach

Le centre Carmichael Outreach maintient toutefois certains de ces services.

Du café continuera d’être servi tous les matins, mais il sera distribué à l’entrée du centre. Même chose pour les repas gratuits en début d’après-midi.

Des produits d'hygiène comme des couches et des lingettes ainsi que de la nourriture pour animaux continueront d’être donnés à l'entrée du centre.

Même si les dons d’argent sont toujours les bienvenus et peuvent être faits en ligne, les dons d’objets, eux, ne sont temporairement plus acceptés, « l’un des plus grands défis » de l’organisme qui fonctionne entièrement à partir de dons, mentionne Rochelle Berenyi.

Pour répondre aux normes de santé publique, le refuge d’urgence du centre Waterston fermera quant à lui jeudi matin.

Sur sa page Facebook, les gestionnaires disent être « très préoccupés » par les effets de cette décision sur la communauté.

La porte d’entrée sera « verrouillée et surveillée en tout temps » par les employés, peut-on également lire.

Le centre compte aussi des chambres et des appartements privés, et ce service demeure.

Par ailleurs, les personnes hébergées dans des dortoirs seront transférées dans des chambres individuelles vacantes.

Pour toute personne qui se cherche activement un toit, les deux organismes recommandent d’entrer en contact avec les services sociaux. Il est également possible de joindre les équipes par téléphone ou par courriel.